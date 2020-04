Sasin: Poczta ma dostarczać pakiety wyborcze zanim będzie ustawa. "Stoimy na gruncie prawa"

Zobacz wideo Bartosz Arłukowicz o konsultacjach PO z Porozumieniem

Jacek Sasin był gościem Konrada Piaseckiego w TVN 24. Odpowiadał na pytania m.in. o wybory korespondencyjne, które ma nadzorować (przypomnijmy, że ich organizatorem ma być nie PKW, a Poczta Polska).

- Wybory są rozpisane na 10 maja, ta data nas dzisiaj obowiązuje, do tej daty się przywiązujemy. Natomiast ja chcę wyraźnie powiedzieć - nie ma konstytucyjnej możliwości, żeby przesunąć te wybory na dalszą datę. To by musiało wiązać się ze zmianą konstytucji - twierdził Sasin. Gdy Piasecki wytknął, że do wprowadzenie stanu klęski żywiołowej daje taką możliwość, to minister stwierdził, że wcale tak nie jest i wprowadzenie stanu nadzwyczajnego w celu przesunięcia wyborów to "złamanie konstytucji".

- Pan doskonale wie, że stan klęski żywiołowej został pomyślany również na takie sytuacje, jak epidemia - argumentował dziennikarz TVN 24. - Nie, nieprawda! Mówi pan nieprawdę, mówi pan nieprawdę, na wypadek epidemii są inne przepisy. Nie, nie, panie redaktorze, po co mi pan chce to udowadniać? - odparł Sasin.

Sasin: Opozycja nawołuje do złamania konstytucji

Sasin zarzucił opozycji, że chce łamać konstytucję, nawołując do przełożenia wyborów na inny termin w związku z trwającą w Polsce epidemią. - Nawoływanie dzisiaj do tego, żeby wykorzystać mechanizm stanu wyjątkowego czy stanu klęski żywiołowej, a nic to nie da, jest nawoływaniem do złamania konstytucji. I ci, którzy od czterech czy pięciu lat mają na ustach słowo "konstytucja", dziś tę konstytucję chcą łamać - mówi polityk PiS.

Jak dodał, 7 dni przed wyborami poczta będzie dostarczać do wyborców pakiety do głosowania. Nie widział problemu w tym, że stanie się to najpewniej jeszcze zanim wejdzie w życie ustawa dot. wyborów korespondencyjnych.

- Powiedziałem przed chwilą. Dlatego musimy zacząć wcześniej tę operację, żeby zdążyć. Poczta działa na podstawie decyzji pana premiera, Mateusza Morawieckiego - mówił Sasin. Pytany, czy Poczta Polska rozpocznie wysyłanie pakietów wyborczych na kilka dni przed tym, zanim głosowanie korespondencyjne zostanie uchwalone przez Sejm, polityk PiS nie zaprzecza. - Stoimy na gruncie prawa, jesteśmy legalistami, musimy wymogi konstytucji realizować - powtarzał.

- To, że pracownicy Poczty Polskiej będą dostarczali pakiety wyborczej jeszcze przed wejściem ustawy to jest w jakimś stopniu korzystne rozwiązanie dla pracowników, bo nie będzie im wtedy grozić odpowiedzialność karna za wszelkiego rodzaju nieprawidłowości, jakie się mogą wtedy pojawić. Bo jak ustawa nie będzie obowiązywać, to nie będzie odpowiedzialności pracowników - mówił później w TVN24 Piotr Moniuszko, przewodniczący Wolnego Związku Zawodowego Pracowników Poczty.