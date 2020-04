Jarosław Gowin w Gazeta.pl: Propozycje KO dosyć mgliste. "Opozycja jest całkiem pogubiona"

I to jest nic innego jak to, czego się spodziewałem. Budka zobaczył "światełko w tunelu" a gowin miał po prostu wysondować na polecenie wiadomego gościa co (pożal się boże) ich opozycja ma w zanadrzu. Do zaorania budki wystarczy jeden tekst - "chłopie krzyczałeś o konstytucji tyle a jak przyszło co do czego zastanawiałeś się jak ją obejść bo z racji tego, że prawo nie działa wstecz nie da się wydłużyć kadencji obecnie zasiadającego na stolcu prezydenta. Proponowałeś to, to i to naszemu człowiekowi... Co Ty na to?". I ten tekst zapewne zostanie powiedziany tuż przed wyborami powodując to, że głosy poparcia dla PO zapikuja w dół. Kaczyński to żaden guru i żaden strateg. Nieudacznik tak jak całą jego bandą ale skoro tak ich wodzi za nos to o czymś to świadczy. Opozycjo wstydź się za siebie...