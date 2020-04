Wybory prezydenckie 2020. PKW: Do pracy w komisjach zgłosiło się dwa razy mniej osób, niż potrzeba

gorszysort33 2 godziny temu Oceniono 14 razy 12

"Zgodnie z nią Poczta Polska ma zapewnić (w przypadku głosowania w kraju) doręczenie w terminie od siedmiu dni do dnia poprzedzającego głosowanie pakietu wyborczego bezpośrednio do oddawczej skrzynki pocztowej wyborcy lub pod adres wyborcy wskazany w spisie wyborców."



A w przypadku osób uprawnionych do głosowania mieszkających za granicą to co? Sonda na Facebooku? Czy święty Mikołaj pomoże rozwieźć karty do głosowania?