Co jeśli wybory nie odbędą się w maju? Bielan: Dojdzie do gigantycznego chaosu prawnego

krzywelustro 2 godziny temu Oceniono 49 razy 45

Kiedy 10 kwietnia 2010 r. fotel Prezydenta RP został pusty, też nie doszło do żadnego chaosu. Każdy wiedział, co ma robić, doprowadzono do w miarę szybkich wyborów, które bezboleśnie przywróciły normalność, choć tajemniczy Don Pierdo z Żoliborza robił wszystko, żeby tę normalność zakłócić.



Do dramatycznej destabilizacji prowadzącej jak lawina do katastrofy Państwa doszło dopiero 5 lat później, kiedy lud podlasko-lubelsko-podkarpacko-małopolski dał sobie zamydlić oczy mrzonkowatą wizją chleba i igrzysk.