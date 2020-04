Ludwik Dorn o głosowaniu korespondencyjnym. "Ma zapewnić panu Kaczyńskiemu możliwość sfałszowania wyborów"

pawelekok 23 minuty temu Oceniono 13 razy 3

To, że wybory mogą zostać sfałszowane, to jedno. Pewnie nawet kaczor nie będzie musiał, bo przeciwnicy kaczyzmu je w większości zbojkotują. Ja obawiam się o coś innego. O zapewnienie tajności wyborów. Jak ją zagwarantować, skoro w tej samej kopercie będą znajdywały się dane osobowe upoważniające do głosowania i karta głosowania z zaznaczonym wyborem kandydata? Jaką mam gwarancję, że później nie padnę ofiarą sankcji za to, że głosowałem na niewłaściwego kandydata? Dotychczasowa formuła wyborów tajność mi zapewniała.



Reasumując, najbliższe wybory nie będą spełniały całego szeregu warunków wyborów demokratycznych:

- nie będą powszechne

- nie będą reprezentacyjne

- nie będą tajne

- nie będą równe dla wszystkich

- nie będą uczciwe, bo kandydaci nie mieli jednakowych praw i możliwości do prowadzenia kampanii wyborczej

- mogą łatwo zostać sfałszowane i nie ma procedur, które to uniemożliwią



To naprawde jest koniec demokratycznego państwa.