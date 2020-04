Kidawa-Błońska jeszcze w tym tygodniu wznowi kampanię. Tak zdecydowało kierownictwo PO

lp05 pół godziny temu Oceniono 7 razy 7

Informacja, że to sama Kidawa-Błońska wezwała do bojkotu wyborów, jest bajką dla dorosłych. PO po prostu zakiwała się. Łudziła się, że pozostali kandydaci oprócz Dudy też tak zrobią, a oni zwietrzyli swoją szansę, a w dodatku zaczęli podkreślać, że pni nie są wcale tacy totalni opozycjoniści, Jeśli kierownictwo PO od razu było przekonane o błędzie, to dlaczego dementi ukazuje się dopiero teraz. Czyżby dopiero teraz do nich dotarło, że granie na wprowadzenie stanu wyjątkowego skończy się kolejną klęską?. W tej chwili każdy wariant jest dla nich zły. Jeśli sejm odrzuci weto senatu i będą wybory, to jak w takiej sytuacji mobilizować swój elektorat, żeby jednak narażali się na chorobę, co przez ostatnie tygodnie tak im obrzydzali. Jeśli weto nie zostanie odrzucone, to Polska zostanie bez prezydenta, a o takiem wariancie wodzowie PO z geniuszem Budką dotychczas milczeli. Czy oni naprawdę są tak nieodpowiedzialni, czy tylko udają?. I co teraz ma powiedzieć wyborcom Kidawa, może 'nie chcem, ale muszem kandydować'?.