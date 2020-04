Andrzej Duda od poniedziałku będzie rozkręcał kampanię? "Przekaz: robimy wybory i idziemy do przodu"

abro345 godzinę temu Oceniono 44 razy 38

Może pan skoczy do jakiegoś szpitala. Najlepiej do takiego , w którym brakuje sprzętu. Może to będzie 100 szpitali, a może wszystkie. Weżź pan do pomocy szmateusza i szujnowskiego. Długopis z podnóżkiem i głośnikiem to będzie niezłe trio. Dacie radę.