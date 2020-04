Kiedy otworzą szkoły? Emilewicz: W tym roku szkolnym najprawdopodobniej nie wrócą do pełnej działalności

Jadwiga Emilewicz była gościem programu "Onet Rano". Wicepremierka została zapytana między innymi o to, kiedy szkoły i uczelnie zostaną ponownie otwarte. Polityk przyznała, że w tym roku szkolnym szkoły najprawdopodobniej nie wrócą do swojej działalności i pełnego rytmu nauki.

REKLAMA

Wicepremier o szkołach: najprawdopodobniej nie wrócą do pełnej działalności w tym roku szkolnym

Dodatkowo wicepremier mówiła o wprowadzeniu kolejnych etapów łagodzenia obostrzeń. Zgodnie z przedstawionym podczas wczorajszej konferencji prasowej planem odmrażania gospodarki, organizacja opieki nad dziećmi w żłobkach, przedszkolach i w klasach I-III szkół podstawowych ma mieć miejsce w trzecim etapie. Jadwiga Emilewicz dodała, że ma to pomóc rodzicom wrócić do pracy.

Zobacz wideo Szef MEN podkreśla, że to nie jest czas na wypoczynek, a na nadrabianie zaległości

Na razie nie wiadomo, kiedy wprowadzone będą etapy łagodzenia kolejnych obostrzeń (pierwsze z nich zaczną obowiązywać od poniedziałku 20 kwietnia). Polityczka powiedziała, że po każdym etapie przeprowadzona została ewaluacja, której celem będzie ocena, jak wprowadzone złagodzenia wpłynęły na liczbę zakażeń. - Po tym tygodniu minister Szumowski dokona ewaluacji i będziemy mogli, bądź nie będziemy mogli, przejść do kolejnego etapu - wyjaśniła Jadwiga Emilewicz.

Wicepremierka przyznała dalej, że kolejne restrykcje będą znoszone w odstępach wynoszących co najmniej dwa tygodnie, co odpowiada temu, w jakim mniej więcej tempie rozwija się wirus i objawy infekcji u zakażonych osób. - Jak widzimy plany czeskie, austriackie, niemieckie, one te sekwencje mają ogłaszane w rytmie co dwa tygodnie. My mówimy o etapach, nie wskazując, ile etap będzie trwał. Taką metodologię przyjęliśmy właśnie ze względu na to, że przy każdym rozszczelnieniu systemu musimy widzieć, czy kontrolujemy liczbę przypadków - dodała na koniec.