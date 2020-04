Poczta Polska może rozpocząć przygotowania do wyborów korespondencyjnych. Takie polecenie wydał premier

siwywaldi godzinę temu Oceniono 81 razy 79

Skoro Pinokio osobiście podpisał jakieś kwity, to JEST szansa, by w przyszłości, zgodnie z uchwalonym przez PiS prawem, ZAJĄĆ w poczet grzywny, jego słynne "odświęcone" działki, formalnie należące do żony