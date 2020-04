Tarcza wyklucza tradycyjne głosowanie 10 maja. Ale jak będą wyglądać wybory dowiemy się najwcześniej 6 maja

almagus pół godziny temu Oceniono 4 razy 0

Głupota wybrała głupotę i chce wybrać miernotę!



W wirusa on nie wierzy i do kasy za to bieży.



Inteligencja bezobjawowa.

Wiara demonstrowana.

Sejm rozumy pochowa.

Gdy obradują do rana.



Prezesa owsiki w doopie.

Wiedzą, gdzie dobre żarcie.

Byle przy kręgosłupie.

Demonstrują poparcie.



Koniecznie mogiła plus.

Na służbie zdrowia oszczędność.

Smoleński pan, bukiet róż.

I zapomniana mizerność.



Nie będą testować medyków.

To jak przy braku tlenu.

Zadusić pracowników.

Leczenie tylko jemu.



Kolonia wirus szpitalem.

Dochodzi jeszcze przychodnia.

Boża wola szakalem.

Większa śmiertelność co dnia.



2020-04-17 almagus



Listonosz smoleński, pragnie wyboru na trupach klęski.

