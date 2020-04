Obywatelskie projekty skierowane do sejmowych komisji. Te mogą stać się "zamrażarkami"

W czwartkowe popołudnie Sejm zdecydował w bloku głosowań, że żaden z obywatelskich projektów nie zostanie odrzucony już po I czytaniu. Wszystkie cztery trafią teraz do właściwych komisji.

REKLAMA

Projekty dotyczą kolejno: pozwolenia dzieciom na uczestniczenie w polowaniach (zmiana prawa łowieckiego), amerykańskiej ustawy 447 o restytucji mienia bezdziedzicznego ofiar Holocaustu, a także zakazu aborcji oraz zakazu edukacji seksualnej (opisywany jako ten, który ma "zapewnić prawną ochronę dzieci i młodzieży przed deprawacją seksualną i demoralizacją").

Obywatelskie projekty w komisjach. Grozi im "sejmowa zamrażarka"?

Zmiana prawa łowieckiego trafi teraz do komisji ochrony środowiska, z kolei projekt dotyczący ustawy 447 do komisji sprawiedliwości i praw człowieka. Zakaz edukacji seksualnej, który kryje się za zapisami zmian w Kodeksie karnym, skierowany został do komisji nadzwyczajnej do zmian w kodyfikacjach. Projektem "Stop aborcji" zajmą się wspólnie komisje zdrowia oraz komisja polityki społecznej i rodziny.

W przypadku projektu ustawy dotyczącej restytucji mienia i tej o zakazie aborcji pojawiły się wnioski, by niezwłocznie przystąpić do II czytania (bez odsyłania do komisji), ale nie zebrały wystarczającej liczby głosów "za" i przepadły.

Skoro wszystkie obywatelskie projekty trafiły do komisji, trudno wskazać, kiedy po raz kolejny zajmie się nimi Sejm. W przypadku I czytania parlament był zobowiązany dokonać go najpóźniej sześć miesięcy od startu nowej kadencji, czyli w połowie maja. W dalszej części prac nie ma takich limitów.

Komisje sejmowe mogą być więc potraktowane jak słynne "zamrażarki", czyli projekty będą leżeć w nich tak długo, jak będzie to pasowało rządzącym. Dodatkowo podobny scenariusz sprawdził się już kilka lat temu właśnie w przypadku projektu firmowanego przez Kaję Godek o zakazie aborcji. W listopadzie 2017 roku trafił on do Sejmu, a dopiero w styczniu 2018 roku przeprowadzano nad nim głosowanie.

Utknął później w komisjach zdrowia oraz sprawiedliwości. Teraz wrócił, ponieważ obywatelskie projekty jeśli nie zakończono pracy nad nimi w kadencji, w trakcie której wpłynęły, są ponownie rozpatrywane (nie ma potrzeby ponownego wniesienia projektu).