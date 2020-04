Kulisy wojny o wybory prezydenckie. Kaczyński chce "oskubać" Gowina i przesunąć termin o tydzień

Zobacz nagranie. Kwaśniewski: Gowin zachował się jak trzeba. Ceną są bardzo głębokie podziały w jego partii:

Kiedy? Rozmówca z Nowogrodzkiej: - Raczej 17 maja, ale 23 też wchodzi w grę.

Oczywiście przy założeniu, że Sejm ostatecznie uchwali nowelę Kodeksu wyborczego, która zakłada w pełni korespondencyjne wybory prezydenckie (ta nowela daje marszałkowi Sejmu możliwość przesunięcia wyborów, ale w ramach konstytucyjnych terminów). A to stoi pod rosnącym znakiem zapytania.

Nikt nie odpuszcza

Rozmówca z partii Gowina: - Kaczyński? Jest skrajnie zdeterminowany.

Z otoczenia Kaczyńskiego: - Gowin? Nie poznaję dziś Jarka.

Z PiS: - Gowin naprawdę nie odpuszcza.

Dziś Gowin i Kaczyński są na kursie kolizyjnym. Spodziewany moment czołowego zderzenia to głosowanie w Sejmie nad Kodeksem wyborczym, który wróci z Senatu. To może się stać 7 maja (po 30 dniach, które Senat ma, by zająć się ustawą). Ale nie musi. Dlaczego? Bo kompromisowa oferta Gowina to wybory korespondencyjne w sierpniu. Kaczyński woli jednak "oskubać" Gowina z jego posłów i wybory zorganizować w maju.

Jarosław Gowin w tygodniku "Sieci" mówił tak: - Na pewno przed ostatecznym głosowaniem na początku maja musimy odbyć zasadniczą, poważną rozmowę (z Jarosławem Kaczyńskim).

To dyplomacja. W rzeczywistości za kulisami toczy się wojna o szable w Sejmie.

Polityk PiS: - Gowin wpuścił Jarosława Kaczyńskiego w pułapkę, a teraz mówi, że musi poważnie z nim porozmawiać.

Ale od początku.

"Wszystko w rękach Gowina"

Do 7 maja do Sejmu wrócić ma już stanowisko Senatu ws. noweli Kodeksu wyborczego, zakładająca wyłącznie korespondencyjne wybory prezydenckie. Najpewniej będzie to albo weto do całej ustawy, albo poprawki (np. trzymiesięczne vacatio legis), które i tak uniemożliwią wybory w maju. PiS może tylko śnić o innym scenariuszu w Senacie, bo klub senatorów PiS nie ma większości (to 48 na 100 głosów), a ponadto wśród tych 48 głosów Gowin ma dwóch swoich senatorów.

Senat powie zatem "nie" wyborom w maju. Ustawa wróci do Sejmu, gdzie Nowogrodzka musi (przy pełnej sali) znaleźć 231 głosów "za", by ponownie uchwalić ustawę. Bez tego wyborów w maju nie będzie, a rząd będzie się musiał ratować wprowadzeniem stanu klęski żywiołowej, by je przesunąć. Klub PiS liczy 235 posłów, spośród których 18 to posłowie Porozumienia Jarosława Gowina.

Mówi poseł PiS: - Wszystko w rękach Gowina. Mamy świadomość sejmowej matematyki. Przy odrzucaniu weta Senatu potrzeba bezwzględnej większości głosów. Przy uchwalaniu ustawy pięciu posłów Gowina głosowało przeciw bądź wstrzymało się. W maju wystarczy, że zagłosują tak samo i ustawa przepadnie, a wraz z nią także wybory w maju.

PiS chce więc zmienić "sejmową matematykę". Czyli "oskubać" Gowina z jego posłów.

Czy posłowie Gowina będą lojalni

Jarosław Gowin publicznie podkreśla, że wybory w maju się nie odbędą. Jest zatem przekonany o lojalności swoich posłów. Wedle naszych informacji wśród posłów Porozumienia nie ma jednomyślności. Niemniej niemal wszyscy mieli zadeklarować lojalność wobec Gowina. Jedna osoba spośród jego posłów jest otwarcie za wyborami majowymi - świeżo awansowany na wiceministra w resorcie Funduszy i Polityki Regionalnej Jacek Żalek, który mimo innego zdania niż prezes partii pozostaje wierny Porozumieniu.

Mówi osoba bliska PiS: - Nowogrodzka i "ziobryści" pracują po kolei nad każdym z posłów Gowina.

Co ciekawe, tuż po wyborach 2019 r. Jarosław Kaczyński był wściekły, że Gowin wprowadził aż 18 posłów i - relacjonuje nasz rozmówca - mówił, że "Gowin jeszcze nam wywinie jakiś numer". - To jest właśnie ten numer.

Lojalność to dziś klucz. Wedle naszych informacji przed rozmowami z prezesem PiS Jarosław Gowin sprawdzał, czy ma tyle szabel, by móc położyć na stole Kaczyńskiego listę swoich posłów, którzy są gotowi wyjść z klubu PiS i założyć w Sejmie osobny klub Porozumienia. - 14 posłów było gotowych, a czterech nie - opisuje nasz rozmówca. Do stworzenia klubu potrzebnych jest minimum 15 posłów.

17 czy 14 głosów nie robi jednak wielkiej różnicy, skoro przy pełnej mobilizacji w Sejmie Gowinowi wystarczyć może raptem pięć głosów do zablokowania wyborów w maju. Stąd presja na posłów Porozumienia.

"Zostaną powypier***"

Mówi osoba ze środowiska PiS, ale z biznesu: - Są stworzone listy proskrypcyjne ludzi Gowina w spółkach Skarbu Państwa. Listy, kogo można mu zwolnić. Działo się to bardzo szybko, w ciągu kilku godzin musieliśmy je robić. Nie jest to zresztą trudne, bo w dużych spółkach można tych ludzi policzyć na palcach.

- "Zostaną powypier***". Tak się mówiło na Nowogrodzkiej - opisuje osoba bliska rządu.

Człowiek z Porozumienia: - Na razie jest straszenie zwolnieniami. Niewielu zresztą jest do zwolnienia, ale pogróżki są. Mimo gróźb prawie wszyscy posłowie zagłosują tak, jak będzie rekomendował Gowin.

Osoba bliska rządu jest zupełnie innego zdania: - Łatwo będzie można rozprowadzić posłów Porozumienia.

Inny rozmówca, bliski Nowogrodzkiej: - Liczymy na wicepremier Jadwigę Emilewicz, ministra Wojciecha Murdzka, wiceministra Jacka Żalka, na innych sensownych posłów Porozumienia. Zachowają się tak, żeby nie rozbić koalicji rządowej.

Nieprzypadkowo padają nazwiska wedle hierarchii w rządzie, bo rozbicie koalicji rządzącej to wizja dymisji.

Oferta kompromisu: sierpień

Do zderzenia czołowego i wycinania ludzi Gowina ze spółek wcale nie musi jednak dojść. Jeśli Jarosław Kaczyński będzie miał przekonanie, że głosowanie w Sejmie nad Kodeksem wyborczym może przegrać, to wątpliwe, by podjął ryzyko takiego upokorzenia przez małą partię Gowina. Stąd na stole od początku sporu leży wariant proponowany przez Gowina: wybory prezydenckie w sierpniu - korespondencyjne.

Jak mówią nasi rozmówcy, jeszcze trzy tygodnie temu Kaczyński godził się na wybory w sierpniu. Polityk PiS: - Była decyzja Jarosława Kaczyńskiego, że robimy w sierpniu. Potem znowu nagle, że jednak maj. Wszyscy się w tym gubią.

Martwa poprawka do konstytucji

Głos najmniejszy ma w tym wszystkim kandydat PiS, prezydent Andrzej Duda. Głowa państwa stoi na stanowisku, że jego kadencja kończy się 6 sierpnia i kropka - nie można jej przedłużać, chyba że poprzez zmianę konstytucji. Jednocześnie proponowane przez Gowina wydłużenie kadencji o dwa lata i zakaz kandydowania na drugą kadencję, jest dla Pałacu Prezydenckiego nie do przyjęcia.

Poprawka do konstytucji to dziś martwy projekt, choć Gowin zabiega o poparcie dla niego przez opozycję, a dokument ma już numer sejmowego druku. Gowin już raz się zawiódł szukając wsparcia dla noweli konstytucji.

Rozmówca z serca obozu rządzącego: - Gowin przekonywał, że PSL poprze jego poprawkę do konstytucji [wydłużającą kadencję Dudy do siedmiu lat]. Tak się jednak nie stało, więc Kaczyński poczuł się oszukany. Ktoś tu kogoś oszukał, ale wierzę, że to Władysław Kosiniak-Kamysz Gowina, a nie Gowin Kaczyńskiego.

Duda: maj albo i sierpień

Rozmówca z Kancelarii Prezydenta: - Kaczyński będzie robił wszystko, żeby wybory były w maju. To dobre rozwiązanie z każdej perspektywy. Sądzę jednak, że sierpień też mógłby być do zaakceptowania.

Mówi jeden z ważnych polityków obozu rządzącego: - Przywiązanie Kaczyńskiego do maja wynika z przekonania, że wtedy wybory są wygrane, a każdy inny termin jest już niepewny.

Maszyneria pracuje

Do wyborów w maju, w pełni korespondencyjnych, przygotowuje się już Poczta Polska. Nawet jeśli nie ma do takiego głosowania żadnej podstawy prawnej. W tym celu zmieniono szefa Poczty.

- Przemysław Sypniewski odszedł z funkcji prezesa PP, ale nie dlatego, że nie chciał organizować wyborów korespondencyjnych. Był gotowy je robić. Na Nowogrodzkiej zapadła jednak decyzja, że to Mariusz Błaszczak i Jacek Sasin odpowiadają za logistykę wyborów. Błaszczak powiedział więc, że jak ma robić wybory, to musi mieć swojego prezesa Poczty. Sasin swoją drogą chciał odwołania prezesa, więc ustalili, że Tomasz Zdzikot będzie nowym prezesem - relacjonuje nasz rozmówca.

I dodaje: - Mówią, że na 17 maja się wyrobią, a na 23 to już spokojnie.

Zdzikot to od lat wierny druh Błaszczaka.

Znikająca niewiadoma

Gowin miał początkowo w sprzeciwie wobec majowych wyborów sojuszników - premiera Mateusza Morawieckiego i ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego. Nieprzypadkowo 6 kwietnia, gdy ogłaszał swoją dymisję, Gowin mówił, że będzie czekał na rozwój sytuacji epidemiologicznej w Polsce i - co ważne - rekomendację Szumowskiego oraz Morawieckiego. - Wtedy podejmiemy ostateczną decyzję - podkreślał.

Z tej układanki znikają te dwa ostatnie czynniki. Pierwszy, mniej istotny: sprzeciw premiera Mateusza Morawieckiego wobec wyborów w maju - jest nieaktualny. I drugi, kardynalny: rekomendacja ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego. - Szumowski nie będzie stawiał "weta" do wyborów w maju - przekonuje ważny polityk obozu rządzącego.

Sygnały wysyłane publicznie przez Ministerstwo Zdrowia na to właśnie wskazują. Można się spodziewać pozytywnej pod względem epidemiologicznym rekomendacji prof. Szumowskiego do wyborów korespondencyjnych. Jego zastępca Waldemar Kraska mówił tak: - Myślę, że wybory się odbędą i że w sposób korespondencyjny, bezpieczny można je przeprowadzić.

Irytacja Gowina na postawę Morawieckiego i Szumowskiego, na stałość aliansu z którymi liczył były wicepremier, wybrzmiała w liście Gowina do działaczy Porozumienia. Napisał: "W obliczu ostatnich wydarzeń byliśmy zgodni, że wybory w dniu 10 maja oznaczają zagrożenie dla zdrowia i życia Polaków. To przekonanie w rozmowach ze mną podzielał Premier, Minister Zdrowia, a także liderzy środowisk opozycyjnych". - Poczuł się wystawiony do wiatru - opisuje jeden z polityków obozu rządzącego.

Co zrobi Sąd Najwyższy?

Jest jednak i inny czynnik, który póki co nie wybrzmiał. W scenariuszu, w którym PiS dopnie swego i doprowadzi do wyborów w maju, ale odbędą się one w chaosie, wszystkie oczy skierowane będą na Sąd Najwyższy - to on bowiem orzeka o ważności wyborów. Czyni to konkretnie Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego.

W izbie tej znalazła się grupa młodych profesorów. To zupełnie inni nominaci niż wskazani przez Zbigniewa Ziobrę do Izby Dyscyplinarnej. W obozie władzy można usłyszeć, że sędziów do Izby KNiSP polecał prezydentowi Andrzejowi Dudzie nie kto inny, ale Jarosław Gowina. Nie jest to zaciąg lojalistów, więc decyzja o stwierdzeniu ważności wyborów prezydenckich - zwłaszcza, gdyby przebiegły one w chaosie, a Andrzej Duda minimalnie wygrałby - będzie sprawą otwartą. Takie orzeczenie oznaczałoby kolejny kryzys - polityczny i konstytucyjny.

"Nie" na serio

Sprzeciw Jarosława Gowina nie jest grą, ale jest na serio. Tak jak grą nie były jego podniosłe słowa sprzed dwóch tygodni: - Są takie momenty, kiedy staje się przed własnym sumieniem. Staje się przed narodem. Staje się przed historią. To jest ten moment, kiedy my, wszyscy politycy, musimy dokonać takiego wyboru.

PiS chce, by Gowin stał samotnie. Gowin chce, aby stali przy nim jego posłowie. Kto wygrał, okaże się w maju.