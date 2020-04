Wojciech Murdzek nowym ministrem nauki. Zastąpił Jarosława Gowina

Przypomnijmy, że szef Porozumienia Jarosław Gowin złożył dymisję z funkcji wicepremiera oraz ministra nauki, ponieważ nie chciał się zgodzić na prezydenckie wybory korespondencyjne i wystąpił z propozycją zmiany konstytucji, która pozwalałaby na przedłużenie kadencji Andrzeja Dudy o dwa lata. Miał odejść z rządu po emocjonalnej rozmowie z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim. Na stanowisku wicepremiera szybko zastąpiła go ministra rozwoju Jadwiga Emilewicz, którą rekomendował sam Gowin. W środę 15 kwietnia do prezydenta Andrzeja Dudy trafił z kolei wniosek premiera Mateusza Morawieckiego o powołanie Wojciecha Murdzka na stanowisko ministra nauki i szkolnictwa wyższego. 16 kwietnia prezydent przychylił się do tego wniosku.

Kim jest Wojciech Murdzek? Przez trzy kadencje był prezydentem Świdnicy

Wojciech Murdzek urodził się w 1957 roku w Świdnicy. W 1981 roku uzyskał tytuł magistra inżyniera na Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej, siedem lat później ukończył studia podyplomowe na kierunku Projektowanie Systemów Mikroprocesorowych, a w 2008 roku - studia podyplomowe na kierunku New Public Management w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu.

Wojciech Murdzek jest także doświadczonym politykiem. W latach 1990 - 1998 był wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej w Świdnicy, a w latach 1999-2002 - starostą Powiatu Świdnickiego. Przez trzy kadencje - od 2002 do 2014 roku - był prezydentem Świdnicy. W 2015 roku z powodzeniem ubiegał się o mandat posła, startując z list Prawa i Sprawiedliwości jako bezpartyjny przedstawiciel Polski Razem. W 2017 roku przystąpił do Porozumienia Jarosława Gowina. W maju 2018 został ogłoszony kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na urząd prezydenta Świdnicy, jednak ostatecznie kandydatem partii w tych wyborach został w sierpniu Jacek Drobny. W 2019 roku po raz kolejny otrzymał mandat poselski. 5 grudnia 2019 r. został powołany na sekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju.