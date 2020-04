Jacek Sasin uważa, że wybory będą musiały zostać przesunięte. Ustawa "przetrzymywana" przez Grodzkiego

wkkr 3 godziny temu Oceniono 66 razy 64

U mnie skrócono czas pracy Poczty do do 14. Obsługa prowadzona jest tylko w jednym okienku. Przez to, by odebrać lust polecony, musiałem wziąć wolne w pracy. Ale nie narzekałem bo rozumem że taka jest wyższa konieczność, że życie i zdrowie pocztowców jest ważniejsze od mojej wygody.

Ale, QRWA, wladza całe to mojej poświecenie wyrzuciła do kibla!

By w tak krótkim czasie zorganizować tak potężną operację logistyczną potrzeba pracy masy ludzi! Tego nie da zrobić się zdalnie! Ludzie musza się ze sobą kontaktować!

To ja sie pytam, po chooj było ograniczać prace Poczty?

Czy wy na prawdę tak bardzo gardzicie Polakami? Kto was wychował panie Sasin?

Wy bo panie nie na polaka ale na ruska pasuje ze swoim zachowaniem!

PS

Jebana bolszewia!