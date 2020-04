Braun do posłanek: Nigdy nie głosowałbym za tym, żeby można was było odessać odkurzaczem

jezierskiadam 27 minut temu Oceniono 18 razy 12

Zygota to nie jest człowiek



Plany architektoniczne to nie jest budynek.



Zniszczenie planów architektonicznych to nie jest zburzenie Bazyliki w Licheniu.



Podobnie: Nie jest katedrą wykop. do którego złożono kamień węgielny.



Nie należy mylić projektu z jego realizacją, a jeżeli komuś to się myli, nie należy nazywać bełkotu wiedzą naukową.



Jest bardzo istotna analogia pomiędzy planami architektonicznymi i DNA. - DNA to jest projekt powstania żywego organizmu. Rośliny, zwierzęcia albo człowieka.



Projekt, który może, lecz nie musi zostać zrealizowany. Zygota może być porównywana do wykopu pod fundamenty. Zasypanie wykopu to także nie jest zniszczenie budynku.



Analogie idą znacznie głębiej. DNA nie zawiera kompletu informacji o organizmie, który mógłby powstać. Część informacji dziedziczona jest w inny sposób. Podobnie jak projekt architektoniczny nie zawiera wszystkich informacji. Część decyzji zostanie podjęta przez wykonawców w trakcie budowy.



Wiele danych uzyskali embriolodzy.



Danych stanowiących dowody, że zapłodniona komórka bardzo często nie staje się człowiekiem z przyczyn całkowicie naturalnych. Jedną z tych przyczyn jest to, że organizm kobiety po zapłodnieniu przeprowadza selekcję, i odrzuca (zabija, morduje) zygoty posiadające błędy genetyczne.



Przyjście na świat zdeformowanego płodu-potwora czyli tak zwanego „chazana”, jest efektem błędu mechanizmu naturalnej selekcji. Nazwa „chazan” pochodzi od nazwiska polskiego zbrodniarza posiadającego dyplom lekarski.



Komórka jajowa może być też pobudzona do podziału po wymianie materiału genetycznego (DNA). Tak dzieje się w przypadku klonowania. Życie klona rozpoczyna się bez poczęcia.



Zygota nie jest człowiekiem, tak jak jajko nie jest kurą, ani tym bardziej kaczorem, a program destabilizacji rosyjskiej elektrowni atomowej przygotowany przez US Army nie jest drugim Czarnobylem.



