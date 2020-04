Witek o projektach obywatelskich: To ostatni termin, w którym Sejm mógł się nimi zająć

Na zaczynającym się w środę posiedzeniu Sejmu posłowie zajmą się m.in. pięcioma obywatelskimi projektami ustaw. Zgłoszono je w poprzedniej kadencji Sejmu i zgodnie z przepisami posłowie muszą zająć się nimi w ciągu sześciu miesięcy od rozpoczęcia nowej kadencji. Na początku posiedzenia marszałkini Sejmu Elżbieta Witek wypowiedziała się na ten temat na konferencji prasowej.

- Ustawa o postępowaniu z projektami obywatelskimi wyraźnie mówi o tym, że te projekty, które nie zostały przeprocedowane, przechodzą na kolejną kadencję - powiedziała Witek. Poinformowała, że takich projektów było 12, z czego częścią Sejm już się zajął.

- Mieliśmy je rozdzielone na kolejne posiedzenia Sejmu, ale nikt nie przewidział, że zdarzy się pandemia i będziemy musieli inaczej zorganizować prace Sejmu, zająć się projektami rządowymi. Dzisiejszy termin jest ostatnim, w którym zgodnie z ustawą możemy te projekty procedować

- powiedziała Witek. - Wiem, że one są kontrowersyjne, ale w demokratycznym państwie projekty obywatelskie muszą zostać poddane procedowaniu - podkreśliła.

Marszałkini odniosła się także do kwestii wyborów prezydenckich, które rządzący chcą przeprowadzić w maju pomimo epidemii. - W moim przekonaniu 10 maja jest możliwe przeprowadzenie wyborów prezydenckich. Proszę zobaczyć, jak to wygląda w innych krajach - powiedziała. Oceniła, że "nie ma podstaw" do prowadzenia np. stanu klęski żywiołowej, co wiąże się z przesunięciem wyborów.