Gorący dzień w Sejmie. Prace m.in. nad projektem Godek ws. zaostrzenia prawa aborcyjnego

Z a c z y n a s i ę r e a l i z a c j a tzw.

MOŻLIWA "L s t a p i s o w s k a".



W obliczu pandemii (i nie tylko), tchórzliwy pis wszystko odmrozi i jest gotowy nawet pójść dalej np ustanowić



PAŃSTWO JEDNOPARTYJNE



PAŃSTWO RELIGIJNE



PAŃSTWO MONENKLATURY NOWOGRODZKIEJ



PAŃSTWO POLICYJNE (KULSONIZM)



PAŃSTWO ANTYKONSTYTUCYJNE



PANSTWO AUTORYTARNE (REŻIM)



PAŃSTWO INDOKTRYNACYJNE (szczególnie w edukacji)



PAŃSTWO REPRESYJNE



potem następnie, jak po sznurku, będzie l i k i d a c j a



WOLNYCH MEDIÓW



WOLNYCH SĄDÓW



WOLNYCH BANKÓW



WOLNYCH TRANSFEROW

GOTÓWKOWYCH (częściowo)



WOLNYCH ORIENTACJI

SEKSUALNYCH



WOLNYCH PRAW KOBIET

I MĘŻCZYZN ORAZ WSZELKICH MAŁŻEŃSTW



WOLNYCH STANOWISK (od kierowniczego stanowiska pracy w żwyż i i pierwszeństwo zatrudnienia członkom tylko z legitymacją przynależności do słusznej partii głównie w sektorze instytucji państwowych)



SAMORZADÓW (centralizacja)



WOLNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (tzn. częściowo ograniczenie swobody prowadzenia firmy z krzyżówką częściowej nacjonalizacji itp.)



Już z góry można śmiało stwierdzić że to jest jakoby



"PARLAMENTARNY ZAMACH STANU NA DEMOKRACJĘ",



akcentami ordynaryzmu, zznane ze świata z innych reżimowych państw, nie mówiąc o tym iż z ziemi jest don chichot i rechot takich jak Stalin czy Hitler oraz pomniejszych dyktatorów. To jest wyżej niż tragedia ponizonych mądrych Polaków, na kanwie niepraworządności i nieszczęścia Polski doprowadzonych przez nieprawdopodobny cynizm garstki "szaleńców" ze sztandarem "P-ychy i S-zamba".



Od teraz niestety wchodzimy w etap historii naszej państwowości tragizmu narodowego obok rozbioru Rzeczypospolitej, czasów bolszewizmu, komunizmu, a teraz do historii przyszłej zapisane będzie jako



PISIZM...





JESZCZE NIE JEST ZA PÓŹNO

(NIE TYLKO PRZED PRZYSZŁĄ MIEUCHRONNĄ DEPISYZACJĄ I ZA KOLABORACJĘ Z PiS) JEŚLI WSZYSTKIE OSOBY

ZWŁASZCZA Z PRAWEJ STRONY SCENY POLITYCZNEJ



OPAMIĘTAJĄ SIĘ I OGARNĄ SIĘ, BO W PRZYSZŁOŚCI MOŻE



SIĘ OKAZAĆ, ŻE UBUDZĄ SIĘ RĘKOMAI W NOCNIKU Z URYNĄ



OD JEDNEGO "S Z AL E Ń C A W S Z E C H C Z A S Ó W".