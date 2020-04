Wybory prezydenckie 2020. PKW: Obsadzono 40 proc. obwodowych komisji wyborczych

Rzecznik PKW Tomasz Grzelewski mówił wcześniej, że obsadzono 80 proc. obwodowych komisji wyborczych, ale we wtorkowej rozmowie z PAP stwierdził, że informacja ta "opierała się na niepełnych danych". Z najnowszych informacji przekazanych przez Grzelewskiego wynika, że obsadzono 40 proc. okręgowych komisji wyborczych.

REKLAMA

Zobacz wideo Czy przeprowadzenie wyborów korespondencyjnych w maju jest bezpieczne?

Rząd zleci druk kart do głosowania państwowej spółce

"Dziennik Gazeta Prawna" poinformował, że choć projekt przeprowadzenia wyborów kopertowych nie został jeszcze przyjęty (po przyjęciu przez Sejm trafił on do Senatu, który ma się nim zająć do 5 maja), rząd jest już na etapie konsultacji technicznych szczegółów z zewnętrznymi podmiotami. Chodzi m.in o druk i dystrybucję pakietów wyborczych. Z informacji, do jakich dotarł "DGP", wynika, że ok. 30 milionów kart, oświadczeń i instrukcji do głosowania wydrukuje najprawdopodobniej Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych. To, że drukiem tych materiałów zajmie się państwowa spółka, jest zmianą w stosunku do dotychczasowego systemu wyborczego. Przygotowanie pakietów wyborczych ma zająć kilka dni.

Spór o wybory prezydenckie 2020

Przypomnijmy, że wybory prezydenckie 2020 zostały zaplanowane na 10 maja. Wciąż nie wiadomo jednak, czy zostaną przeprowadzone w terminie. Trwają starania rządu, aby wybory odbyły się na wiosnę, ale w formie korespondencyjnej. Przeciwna takiemu rozwiązaniu jest opozycja, która postuluje przesunięcie wyborów na późniejszy termin. Krytyczni wobec organizacji wyborów kopertowych są także konstytucjonaliści, którzy wskazują, że takie głosowanie nie będzie równe, tajne, bezpośrednie ani powszechne.