Nieoficjalnie: PiS skieruje antyaborcyjny projekt Godek do zamrażarki. Ma zostać tam "na długo"

W środę rozpocznie się dwudniowe posiedzenie Sejmu. Z opublikowanego na stronie Sejmu wstępnego porządku obrad wynika, że posłowie zajmą się m.in. pięcioma obywatelskimi projektami ustaw.

Dotyczą one: zmian w finansowaniu wynagrodzeń nauczycielskich, "ochrony własności przed roszczeniami dotyczącymi mienia bezdziedzicznego", wprowadzenia możliwości uczestnictwa dzieci w polowaniach, a także zakazu "propagowania zachowań pedofilskich oraz propagowania uprawiania seksu przez małoletnich".

Piąty projekt - wzbudzający bodaj najwięcej kontrowersji - dotyczy zakazu przerywania ciąży w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu.

Autorem projektu jest komitet "Zatrzymaj Aborcję", reprezentowany przez antyaborcyjną działaczkę Kaję Godek. Od kilku dni w całej Polsce przeciwko zaostrzeniu przepisów protestują przeciwniczki oraz przeciwnicy w ramach akcji "Stop barbarzyńcom".

"Nie chcemy wojen światopoglądowych"

Jak podaje nieoficjalnie Onet.pl, powołując się na rozmowę z politykiem z władz klubu Prawa i Sprawiedliwości, partia zagłosuje za skierowaniem projektów obywatelskich do prac w komisjach.

- Decyzja polityczna jest taka, aby zostały tam na długo - mówi rozmówca Onetu. Oznacza to, że trafią one w praktyce do sejmowej "zamrażarki".

- Nikt w PiS w najbliższej przyszłości nie chce wojen światopoglądowych - dodaje polityk. Niewykluczone jednak, że niektóre z tych projektów mogą zostać odrzucone już na wstępie.