Wybory korespondencyjne. Oddanie głosu za kogoś nie będzie problemem. Wystarczy znać PESEL

Powszechne, równe, bezpośrednie i odbywające się w głosowaniu tajnym - takie według kodeksu wyborczego powinny być wybory prezydenckie. Pojawiają się jednak wątpliwości, czy te warunki pozwoli spełnić proponowane przez PiS głosowanie korespondencyjne. W cyklu tekstów na Gazeta.pl prześledzimy krok po kroku przebieg takiego głosowania i to, jakie zagrożenia na każdym z tych etapów stwarzałyby nowe przepisy.

Przegłosowana przez Sejm 6 kwietnia ustawa o szczególnych zasadach przeprowadzania majowych wyborów prezydenckich zakłada, że Poczta Polska w ciągu siedmiu dni przed wyborami ma dostarczyć do wyborców pakiet wyborczy. W jego skład mają wchodzić: karta do głosowania, koperta na kartę do głosowania, instrukcja głosowania korespondencyjnego, oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu oraz koperta zwrotna.

W praktyce głosowanie miałoby wyglądać następująco: Jan Kowalski wyjmuje pakiet ze skrzynki, zakreśla "krzyżyk" na karcie do głosowania przy popieranym przez siebie kandydacie, a potem wkłada tę kartę do specjalnej koperty i zakleja. Następnie podpisuje specjalne oświadczenie mówiące, że oddał głos osobiście, wpisuje tam swoje imię, nazwisko oraz PESEL. Oświadczenie oraz kartę do głosowania (znajdującą się w zaklejonej kopercie) wkłada do kolejnej koperty. Całość w dniu wyborów zanosi do specjalnie do tego przeznaczonej skrzynki.

Pojawia się pytanie, skąd będzie wiadomo, że kartę do głosowania wypełniła właściwa osoba i czy aby na pewno ktoś nie zagłosował w czyimś imieniu bez wiedzy drugiej osoby. Wątpliwości rodzą się tym bardziej, że pakiety wyborcze będą wrzucane do skrzynek bez potwierdzenia odbioru.

- Chcecie te pakiety wrzucać do skrzynek domowych, których nikt nie będzie kontrolował - alarmował w Sejmie 6 kwietnia poseł PO Robert Kropiwnicki.

- Każdy wyborca potwierdzi swój głos stosownym oświadczeniem o dobrowolności i tajności głosowania - wyjaśniał z kolei poseł PiS Krzysztof Sobolewski.

Kodeks karny mówi, że za użycie przez kogoś czyjejś karty do głosowania grozi do 3 lat więzienia. W praktyce istnieje jednak ryzyko, że ktoś naszą kartę może "przechwycić", a potem zagłosować za nas, nie przejmując się jednocześnie prawnymi konsekwencjami.

- Możliwe są sytuacje, w których ktoś zagłosuje za kogoś w rodzinie, np. wnuczka za babcię. Może się też zdarzyć głosowanie za całkiem obce osoby, choć to mniej prawdopodobne, bo trzeba znać PESEL. Problem w tym, że po wyborach nie będzie znana skala takiego zjawiska, to kwestia wręcz niemożliwa do zweryfikowania - mówi dr hab. Jacek Haman z Instytutu Socjologii UW, członek Zespołu Ekspertów Wyborczych Fundacji Batorego.

- Nawet jeśli wszystko odbyłoby się w jak największym porządku, to i tak nikt nie będzie o tym wiedział, bo po prostu nie będzie można tego sprawdzić - dodaje.

Zdobycie czyjegoś numeru PESEL nie jest w wielu przypadkach trudnym zadaniem. Co więcej, jeśli ktoś prowadzi działalność publiczną, często takie dane można znaleźć bez większego wysiłku w internecie.

Ryzyko unieważnienia głosu

Projekt ustawy o głosowaniu korespondencyjnym stwarza też inną możliwość tym, którzy chcieliby utrudnić oddanie głosu innej osobie. W ustawie jest zapis, że karta do głosowania będzie nieważna, jeśli w urnie co najmniej dwukrotnie znajdą się dane tego samego wyborcy.

Załóżmy więc, że pan Nowak chce zagłosować na kandydata X, a jego sąsiad - pan Kowalski - na kandydata Y. Pan Kowalski postanawia zrobić panu Nowakowi na złość i oddaje głos w jego imieniu z wykorzystaniem własnej karty. Do skrzynki-urny trafiają w efekcie dwie karty z nazwiskiem pana Nowaka (jego własna oraz wrzucona przez pana Kowalskiego), w związku z czym oddany przez pana Nowaka głos na kandydata X staje się nieważny.

- Sam pomysł stworzenia procedury dla wyborów czysto korespondencyjnych jest sensowny, choć bardzo ambitny. Musiałoby to być zorganizowane w sposób spokojny i solidny, na pewno nie w ciągu kilku tygodni. Ryzyko, że coś pójdzie nie tak, jest całkowicie realne. Napięcie po takich wyborach, nawet jeśli nie doszłoby do większych naruszeń, byłoby nie do rozładowania - komentuje dr hab. Jacek Haman.

Nad ustawą dotyczącą wyborów korespondencyjnych pracuje obecnie Senat. Jeśli trafi ona na biurko Andrzeja Dudy, a prezydent zdecyduje się ją podpisać, szczegółowe rozporządzenie dotyczące np. kształtu pakietu wyborczego ma wydać minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

Istnieje więc możliwość, że w jakiś sposób za pomocą tego rozporządzenia ryzyko oddania głosu przez nieuprawnioną osobę zostałoby zminimalizowane. Tego jednak na tę chwilę nie wiemy. Jak usłyszeliśmy w ministerstwie tuż przed Świętami Wielkanocnymi, planowane zapisy w rozporządzeniu nie są na razie znane, a prace nad nim trwają.