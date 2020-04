Szymon Hołownia chce pozwać państwo polskie. "Skończył się czas miziania"

Niezależny kandydat na prezydenta był gościem Radia ZET. Podczas wywiadu Szymon Hołownia skrytykował sytuację w Polsce. - Państwo nie ma jaj, żeby wyjść do obywateli i powiedzieć im, jak jest, powiedzieć: słuchajcie, to nie chodzi o naszą władzę, podamy się do dymisji, jeśli nie damy rady, nie jesteśmy przyspawani do stołków, jesteśmy ludźmi tak jak wy - mówił o rządzących Szymon Hołownia.

Szymon Hołownia zapowiada pozwy przeciwko państwu: "Skończył się już czas miziania"

Polityk został zapytany o to, czy weźmie udział w wyborach 10 maja i czy będzie namawiał swoich wyborców do głosowania. Kandydat stwierdził, że poczeka, aż zostaną podjęte decyzje w tej sprawie. - Poczekam, aż oszust skończy rozdawać karty, dlatego że oszust może zrobić wszystko. On może rozdać karty dzisiaj, tak jak rozdaje, po to żeby nas wszystkich przepłoszyć od stołu i żebyśmy od tego stołu uciekli w oburzeniu, krzycząc, że: "Ojejku, bojkot" itd., a później na przykład stwierdzi, że jednak zrobi sobie te wybory we wrześniu z panem Dudą i z Jakubiakiem na liście, i w klasycznej formie - mówił dalej zapowiadając, że w obecnej formie ani kandydaci, ani wyborcy nie wiedzą, jakie prawo wyborcze obowiązuje w Polsce. Szymon Hołownia zaznaczył, że według niego wybory nie odbędą się 10 maja "bo nawet szaleństwo ma swoje granice".

Zobacz wideo Czy przeprowadzenie wyborów korespondencyjnych w maju jest bezpieczne?

- Skończył się już czas miziania, skończył się już czas słodkich opowieści na Facebooku. Teraz wyciągniemy wszystkie narzędzia prawne, jakie dopuszcza polska konstytucja, prawo konstytucyjne, administracyjne, cywilne. Dlatego my w tym tygodniu razem z wyborcami, ja z ludźmi, którzy mnie poparli, rozpoczniemy składanie pozwów, apeli różnego typu - zapowiedział kandydat na prezydenta.

Szymon Hołownia powiedział, że chce pozwać państwo polskie za naruszenie swoich dóbr osobistych. - Wyborcy mogą wnosić o zabezpieczenie swoich dóbr osobistych, które mogą być naruszane przez te wybory. Możemy zwracać się do rządu z prośbą, a raczej żądaniem, jako obywatele, o wprowadzenie konstytucyjnego stanu klęski żywiołowej - dodał. - W tej chwili to państwo zamierza mi i milionom Polakom odebrać ich konstytucyjne prawa, innych nie stosując. W związku z powyższym my mamy prawo wdać się z tym państwem w spór prawny - mówił Szymon Hołownia.

Szymon Hołownia: Zależymy dziś od kaprysu jednego człowieka

Polityk dodał też, że opozycja przeżywa formę "syndromu sztokholmskiego", ponieważ z jednej strony krytykuje zachowanie Jarosława Kaczyńskiego, a z drugiej kontynuuje "grę" prowadzoną przez partię rządzącą. Szymon Hołownia powiedział, że kolejnym ruchem w jego kampanii wyborczej będzie "przeżycie kolejnego tygodnia w śnie wariata". - Zależymy dziś od kaprysu jednego człowieka, z czym się dziś obudzi i co zaniesie do Sejmu - podsumował.

Wcześniej Szymon Hołownia stwierdził, że lider PiS powinien za swój wjazd na Powązki zapłacić mandat. - To jest człowiek, który się w swoich zachowaniach odkleił już od rzeczywistości kompletnie. On jest chyba w jakimś innym miejscu egzystencjalnie niż my wszyscy. On ma swój cel, ma swoją obsesję. Ja też bardzo chciałbym pojechać na grób mojego brata, na grób mojej babci, na grób generalnie moich dziadków i krewnych. Nie mogę tego zrobić, a on może - podsumował polityk.