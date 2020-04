Sondaż: Polacy nie popierają bojkotu wyborów prezydenckich. Służy on Andrzejowi Dudzie i PiS

pkn11 3 godziny temu Oceniono 62 razy 50

I o to właśnie pisowcom chodzi. Mówimy o wyborach kto ma szanse i czy się odbędą 10 maja.

I tutaj maja dwa sukcesy:

1. Dalej mówimy o wyborach. A niby jakie są to wybory, jaka jest kampania wyborcza, jaki mam wybór?

2. Mówimy o wyborach a nie o tym co się dzieje, o braku przygotowania szpitali, o braku zdrowego personelu medycznego, o ludziach właśnie zwalnianych z pracy czy zamykających swoje firmy.



Jesteśmy przez Kaczyńskiego cynicznie manipulowani.