Rzecznik Praw Dziecka i Sylwia Spurek starli się o prawo łowieckie. "Popiera pani mordowanie dzieci"

Niech Spurek przestanie karmić trolle. I Pawlak i Tarczyński mają co jeść bo to funkcjonariusze reżimu PiS.



Niech się lepiej zajmie tym że Polska to państwo wyznaniowe - Pawlak to kolejny oszołom z Opus Dei. Taki człowiek na takim stanowisku to oficjalna, urzędowa i zorganizowana dyskryminacja mniejszości wyznaniowych. Protestantów, prawosławnych, Żydów i osób niewierzących.



To temat do dyskusji dla PE.