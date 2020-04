Obchody 10. rocznicy katastrofy smoleńskiej. Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki złożyli wieńce

puuchatek pół godziny temu Oceniono 39 razy 33

Grupa ludzi. Małe odległości (na pewno poniżej 2 m). Bez maseczek.



ŻADNA z widocznych na zdjęciu osób nie wykonuje w tym momencie "czynności niezbędnych do normalnego życia". Żadna nie wykonuje obowiązków służbowych ani nie jest w drodze do pracy.



GDZIE JEST POLICJA?



Skoro ja nie mogę pojechać na 80. urodziny do mojego ojca ani pójść na cmentarz na grób mojej mamy w rocznicę jej śmierci, bo epidemia, to dlaczego pan Kaczyński może składać publicznie kwiatki w otoczeniu całej grupy innych PiSowskich notabli?



Policja kasuje ludzi, którzy bezpiecznie, z dala od innych - w samotności - chcą sobie pobiegać czy pojeździć na rowerze, ale Prezesowi Polski wolno składać kwiatki mimo izolacji i pandemii? To jest "praca"? Czy może "czynność niezbędna do życia"?



Definicją władzy absolutnej jest to, że stanowi prawa, którym sama nie podlega. Zastanówmy się nad tym.