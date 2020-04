Wybory korespondencyjne. Pakiet wyborczy jak przesyłka reklamowa - bez potwierdzenia odbioru

Powszechne, równe, bezpośrednie i odbywające się w głosowaniu tajnym - takie według kodeksu wyborczego powinny być wybory prezydenckie. Pojawiają się jednak wątpliwości, czy te warunki pozwoli spełnić proponowane przez PiS głosowanie korespondencyjne. W cyklu tekstów na Gazeta.pl prześledzimy krok po kroku przebieg takiego głosowania i to, jakie zagrożenia na każdym z tych etapów stwarzałyby nowe przepisy.

Przegłosowana przez Sejm 6 kwietnia ustawa o szczególnych zasadach przeprowadzania majowych wyborów prezydenckich zakłada, że Poczta Polska ma dostarczyć do wyborców pakiet wyborczy. W jego skład mają wchodzić koperta zwrotna, karta do głosowania, koperta na kartę do głosowania, instrukcja głosowania korespondencyjnego oraz oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu.

- Każdy z uprawnionych do głosowania w celu oddania głosu otrzyma swój pakiet wyborczy i nie będzie zmuszony udawać się fizycznie do lokalu wyborczego. Nikt nie będzie musiał składać żadnych wniosków, zgłaszać potrzeby uzyskania pakietu wyborczego czy też podejmować jakiejkolwiek aktywności w celu uzyskania karty do głosowania. Państwo zapewni doręczenie dokumentów wyborczych - przekonywał w poniedziałek w Sejmie poseł PiS Krzysztof Sobolewski.

Z zaświadczeniem nie zagłosujesz

Pakiety dostarczać będzie Poczta Polska na adresy figurujące w spisie wyborców. Jeśli ktoś jest ujęty w spisie w danej gminie, a mieszka na co dzień w innej, zgodnie z ustawą będzie mógł dopisać się do spisu wyborców najpóźniej w dniu wejścia w życie ustawy. Ustawa ma natomiast wejść w życie dzień po podpisaniu przez prezydenta Andrzeja Dudę.

Helsińska Fundacja Praw Człowieka wskazywała w tegorocznym informatorze wyborczym, że "osoby nieprzebywające w swoim miejscu zameldowania i niedopisane do rejestru lub spisu wyborców w miejscu pobytu mogą nie być w stanie zagłosować, bo karta do głosowania zostanie wysłana na adres widniejący w spisie".

Wyborca nie będzie mógł zagłosować na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania (które umożliwia oddanie głosu w dowolnym miejscu). Państwowa Komisja Wyborcza podawała przed drugą turą wyborów prezydenckich w 2015 r., że takie zaświadczenie pobrało 250 tys. Polaków.

- Nie będzie sensu pobierać zaświadczenia, bo wyborca przecież nie pójdzie do komisji wyborczej. Nie będzie mógł nikomu przedstawić tego dokumentu - mówi w rozmowie z Gazeta.pl były przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Wojciech Hermeliński.

Pakiet wyborczy bez potwierdzenia

Ustawa mówi, że pakiety wyborcze mają być "przesyłkami listowymi nierejestrowanymi". Co to oznacza?

Prawo pocztowe nie definiuje wprost przesyłek nierejestrowanych, wskazuje natomiast, że przesyłką rejestrowaną jest taka, która jest przyjęta za pokwitowaniem i doręczana za pokwitowaniem odbioru. Jako przykład przesyłki nierejestrowanej w ustawie podano przesyłkę reklamową, która jest rozsyłana do wielu osób, ma identyczną treść i zawartość, a różni się jedynie m.in. oznaczeniem adresata i adresem.

W związku z tym można przyjąć, że listonosz nie będzie wymagał potwierdzenia, że otrzymaliśmy dany pakiet i po prostu wrzuci go do naszej skrzynki. To rodzi jednak niebezpieczeństwo, że ktoś wyciągnie stamtąd naszą kartę, zanim w ogóle zorientujemy się, że taki pakiet do nas dostarczono.

Mogą być różne sytuacje, np. małżeństwo przed rozwodem, które nie mieszka razem, bo jedno z małżonków się wyprowadziło. Na adres domowy przychodzą dwa pakiety i mąż lub żona złośliwie niszczy drugi pakiet. Nic się z tym wtedy nie zrobi, można jedynie złożyć protest wyborczy. Poczta Polska przedstawi pewnie sądowi informację, że dany pakiet dostarczono

- komentuje Wojciech Hermeliński.

Były szef PKW wskazuje, że nawet jeśli termin wyborów zostałby przesunięty z 10 na 17 maja, to pracownicy Poczty Polskiej nie mieliby wystarczająco dużo czasu, by zebrać potwierdzenia od wszystkich wyborców. Liczba uprawnionych do głosowania wynosi ok. 30 mln osób.

Nadal nie do końca jednak wiadomo, jak cały proces doręczania pakietów miałby dokładnie wyglądać. Minister aktywów państwowych Jacek Sasin w porozumieniu z ministrem zdrowia Łukaszem Szumowskim ma określić to w dodatkowym rozporządzeniu.

Co ciekawe, sami twórcy ustawy zakładają, że może być problem z doręczaniem pakietów, przewidzieli bowiem ścieżkę dla takiej sytuacji. Pakiety niedoręczone mają być przekazywane gminnej obwodowej komisji wyborczej, a jeśli to nie jest możliwe - właściwemu dyrektorowi delegatury Krajowego Biura Wyborczego.

Poczta Polska: Czekamy na ostateczny kształt ustawy

Zwróciliśmy się do Poczty Polskiej z pytaniem, czy istniałaby teoretycznie możliwość uzyskiwania przez listonoszy potwierdzenia, że otrzymaliśmy pakiet. Zapytaliśmy również o to, co będzie mógł zrobić wyborca, który w swojej skrzynce nie znajdzie z jakiejś przyczyny karty do głosowania.

"Poczta Polska z uwagą śledzi prace legislacyjne w zakresie wyborów korespondencyjnych i czeka na jej ostateczny kształt. Poczta Polska nie komentuje procesu legislacyjnego. Do kwestii organizacyjnych wynikających ze stosowania ustawy odniesiemy się po zakończeniu procesu legislacyjnego" - komentuje w przesłanym do nas oświadczeniu rzecznik prasowy Poczty Polskiej S.A. Justyna Siwek.

Pytania wysłaliśmy także do Ministerstwa Aktywów Państwowych. Chcieliśmy wiedzieć m.in., czy minister Jacek Sasin zamierza wprowadzić jednak obowiązek potwierdzenia przez obywateli odbioru pakietów. Jak poinformował nas rzecznik ministerstwa Karol Manys, obecnie trwają prace nad rozporządzeniem w sprawie wyborów i jest za wcześnie, by mówić o jego ostatecznym kształcie. Tym bardziej że będzie mogło być wydane dopiero po wejściu ustawy w życie.