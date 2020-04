PKW zakończyła proces rejestracji kandydatów. Na karcie wyborczej znajdzie się dziesięć nazwisk

antoszek22 pół godziny temu Oceniono 10 razy 6

30 mln ludzi dostanie w 1 miesiecznicę od okrągłej rocznicy pakiety z podpisem Sasina, organizatora tamtej pamiętnej wycieczki która się skończyła w lesie na bagnie w gęstej mgle .

To wydawnictwo pocztowe będzie miało wartość kolekcjonerską już za kolejne 10 lat .

Nie palcie tego obywatele bardzo możliwe że to będzie papier wartościowy dzięki, któremu żona Pinokia bezzwłocznie przepisze na was swoje udziały w działkach pod Wrocławiem a Kierownik budowy dwóch wież odda wam jedno piętro by uniknąć pierdla .