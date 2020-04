Wiktor Bater upamiętniony minutą ciszy. W Sejmie posłowie uczcili pamięć dziennikarza

yan57 2 godziny temu Oceniono 14 razy 0

robienie pod publiczkę minuta ciszy .. a każdego dnia umierają ludzi na koronowirus w tym lekarza ciężko pracujący przy chorych to dla nich niema minuty ciszy a że jest kampania wyborcza to lans na zmarłym dziennikarzu ...a podobno p. WKK deklarował powrót do zawodu i co już pracuje nie jak zwykle u niego skończyło się na deklaracji.