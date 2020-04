Morawiecki skierował decyzję TSUE do Trybunału Konstytucyjnego. "Podejmiemy analizy"

Zobacz wideo Co grozi Polsce za niewykonanie postanowień TSUE? Prawnik wyjaśnia

Rzecznik rządu Piotr Mueller poinformował, że premier Mateusz Morawiecki zdecydował o skierowaniu wyroku TSUE w sprawie Izby Dyscyplinarnej do Trybunału Konstytucyjnego. Według rzecznika rząd nie może ingerować w działania Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego i dlatego kwestią tą musi się zająć Trybunał Konstytucyjny.

REKLAMA

- Reforma wymiaru sprawiedliwości należy do wyłącznej kompetencji państw członkowskich. My z całą pewnością skierujemy do Trybunału Konstytucyjnego, który jest najwyższą instancją odwoławczą, zapytanie w tej sprawie, do jakiego stopnia instytucja taka jak TSUE może wydawać wyroki zabezpieczające tego typu - zapowiedział wcześniej na konferencji prasowej premier, którego cytował serwis 300polityka.pl.

Za niewykonanie postanowienia TSUE Polsce mogą grozić kary finansowe. Premier zapewnił, że rządzący "oczywiście podejmą odpowiednie analizy i przekażą odpowiedź w stosownym czasie zgodnie z procedurami".

TSUE nakazuje natychmiastowe zawieszenie Izby Dyscyplinarnej

Piotr Mueller stwierdził, że "kompetencją Unii Europejskiej nie jest organizowanie wymiaru sprawiedliwości, bo to jest wyłączna kompetencja państw członkowskich". Rzecznik rządu dodał, że ostateczne rozstrzygnięcie w tym zakresie należy do Trybunału Konstytucyjnego. Dlatego premier Mateusz Morawiecki po zapoznaniu się z pisemnym uzasadnieniem wyroku TSUE zdecydował o skierowaniu go do TK.

Z kolei m.in. politycy opozycji zwracają uwagę, że orzekanie na temat postanowień TSUE nie leży w kompetencjach Trybunału Konstytucyjnego. "Jak wiadomo, TK ma takie same prawo badania orzeczeń TSUE, co konstytucji Panamy" - napisał Marcin Kierwiński.

Dziś sędziowie unijnego Trybunału Sprawiedliwości nakazali natychmiastowe zawieszenie przepisów dotyczących Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. W orzeczeniu napisali, że zarzuty dotyczące stanu faktycznego i prawnego uzasadniają zarządzenie środków tymczasowych. Polska domagała się odrzucenia wniosku Komisji w tej sprawie, uznając go za niedopuszczalny. Argumentowała, że środki tymczasowe zmierzają do zawieszenia jednej z izb konstytucyjnego organu Rzeczpospolitej, jakim jest Sąd Najwyższy.