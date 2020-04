Wybory prezydenckie 2020. Głosowanie korespondencyjne - czy wybory są obowiązkowe?

fcknzs godzinę temu Oceniono 10 razy 10

Załóżmy na chwilę, że naszej władzy można zaufać i nie będzie zakładała z automatu teczek osobowych każdemu, kto na niech nie zagłosuje, w celu wykorzystania do przyszłych represji. W takiej sytuacji i tak dajemy im do ręki potężne narzędzie: będą mieli wiedzę o każdym, dom po domu, co do jego preferencji, dokładnych danych o wieku, miejscu zamieszkania. To jest mokry sen Adama Bielana, będzie mógł targetować każdą kampanię z precyzją do jednego obywatela. Amerykanie daliby się pociąć za takie dane. U nas władza dostanie to za darmo na tacy.