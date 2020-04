"Są i emocje, i kalkulacje". Mimo wstrząsu obóz władzy zachował sterowność

Zobacz nagranie. Jarosław Gowin gościem Porannej rozmowy Gazeta.pl:

Sprzeciw Jarosława Gowina wobec wyborów 10 maja zakończył się złożeniem przez niego honorowej dymisji, co jest dobrym standardem, ale wcale nie kończy sprawy. Sam Gowin przekonuje, że jego dymisja i szukanie poparcia dla zmian w konstytucji (nowela przedłużałaby kadencję Andrzeja Dudy do siedmiu lat) to "element pewnego planu, który będzie rozwijał w najbliższych dniach, tygodniach i miesiącach".

Teraz Nowogrodzka ma miesiąc na ostateczne spacyfikowanie buntu Porozumienia. Gdy bowiem projekt ustawy o głosowaniu korespondencyjnym wróci do Sejmu, to raptem kilku posłów wiernych Gowinowi, może utrącić majowe wybory. Tymczasem PiS za wszelką cenę nie chce, aby na ostatniej prostej projekt "wybory w maju" się roztrzaskał w czołowym zderzeniu z posłami Gowina. O tym decydować będą dosłownie pojedyncze głosy.

Kalendarz jest taki, że zdominowany przez opozycję Senat będzie nad nowelą Kodeksu wyborczego pracował maksymalnie długo - do 30 dni. Do 7 maja. Senat zmieni ją nie do poznania bądź zechce wyrzucić zupełnie do kosza. Zatem PiS będzie musiało znów znaleźć większość w Sejmie, by ponownie uchwalić tę ustawę.

- Już krążą plotki, że ludzie Gowina będą próbowali utrącić tę ustawę, gdy wróci z Senatu. To działanie samobójcze nie tylko dla obozu politycznego, ale także dla państwa - przekonuje jeden z parlamentarzystów z klubu PiS. To, jak zachowają się wówczas posłowie Porozumienia, jest jeszcze niewiadomą. Porozumienie to bowiem bardziej klub niż wojsko, a w momencie próby Gowin nie może liczyć na lojalność wszystkich posłów, których wprowadził do Sejmu.

PiS będzie tu zdeterminowane - to pewne. - Ustawa wróci do nas na parę dni przed 10 maja. Nie wyobrażam sobie, abyśmy musieli wprowadzać stan klęski żywiołowej tylko dlatego, że w Sejmie nie znalazłaby się większość do odrzucenia sprzeciwu Senatu do ustawy. Przecież to absurd - mówi jeden z polityków PiS.

- Na prawicy Jarosław Gowin jest już spalony - mówi inny ważny polityk z obozu rządzącego. Kaczyński i ludzie z jego najbliższego otoczenia nigdy nie ufali Gowinowi. Niemniej głosy, którymi w Sejmie dysponuje Porozumienie są PiS-owi niezbędne, by rządzić. W nieoficjalnych rozmowach narzekania na Gowina były w PiS-ie rytuałem od lat. Podobnie jak domysły, że Gowin w tajemnicy paktuje z opozycją, mimo że on sam wiele razy zaprzeczał i wyśmiewał takie podejrzenia. W PiS żywe jest przeświadczenie, że tak jak porzucił on w 2013 r. Platformę Obywatelską, tak też zrobi z koalicyjnym dziś PiS-em.

- Zawsze braliśmy pod uwagę, a prezes Kaczyński już zwłaszcza, że w próbie ognia Gowin skrewi. Zawsze mieliśmy na uwadze to ryzyko. Dziś trzeba przyznać, że w poprzedniej kadencji był twardy, ale w tej kadencji to już trudno zrozumieć, o co mu chodzi - mówi polityk PiS.

Póki co jednak wojna w jądrze obozu władzy kończy się jedynie zmianą personalną, a Porozumienie pozostaje w koalicji rządzącej. Jarosława Gowina ma w fotelu wicepremiera zastąpić Jadwiga Emilewicz. Ta zmiana - formalnie jeszcze się nie dokonała, a nominacja dla Emilewicz wcale nie jest jeszcze pewna - jest w szeregach PiS kwitowana wzruszeniem ramion. Niemniej wicepremier in spe od lat działa na nerwy Kaczyńskiego.

Jadwiga Emilewicz nigdy nie była faworytką Kaczyńskiego? Polityk PiS: - Tajemnicą poliszynela jest, że to PiS nie jest faworytem Emilewicz. Zbyt często odcinała się od decyzji rządu.

Minister rozwoju - w obliczu nadciągającego kryzysu gospodarczego jedna z kluczowych postaci w rządzie - swoimi wypowiedziami nie raz rozsierdziła prezesa PiS. Przykład: bije w sztandarową obietnicę PiS w wyborach parlamentarnych - o podwyżce pensji minimalnej. A ponadto - jak sama mówi - jest wychowanką Jarosława Gowina. Najnowszymi wypowiedziami, że jej zdaniem wyborów 10 maja nie będzie, tylko dolewa oliwy do ognia.

Nowogrodzka woli sprawdzonych żołnierzy. Dziś celem nr 1 prezesa PiS i jego idee fixe jest zorganizowanie wyborów prezydenckich w maju. Do realizacji tego planu PiS oddelegowało już swoich wiernych żołnierzy. Wicepremiera Jacka Sasina, który jako minister aktywów państwowych ma w garści Pocztę Polską, a to ta instytucja ma wziąć na barki logistykę wyborów. A Pocztę przejął dopiero co - właśnie z myślą o organizowaniu wyborów - wiceminister obrony narodowej Tomasz Zdzikot, jeden z najwierniejszych współpracowników szefa MON Mariusza Błaszczaka. Zanim w życie wejdzie ustawa o głosowaniu wyłącznie korespondencyjnym, to Poczta Polska już ma być na to gotowa.