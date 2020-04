Rzecznik Rządu: Mateusz Morawiecki przyjął informację o dymisji Jarosława Gowina

c.t.k 3 godziny temu Oceniono 14 razy 10

Prezes z koronawirusem zrobił to co wielokrotnie mu się wcześniej udawało, olał i ośmieszył, to witanie się, pokazywanie bez rękawiczek, zmuszanie do tego innych. Problem polega na tym, że wirus pokazał prezesowi gest lichockiej.