Andrzej Duda o zwrocie wraku: Mamy do czynienia ze strony rosyjskiej z ewidentnym zwodzeniem

No widzisz Duda.

A tak pie.rzyli i wyzywali na poprzednią władzę, że nie ściągają samolotu do kraju.

Jakie to były obietnice?

Jak zdobędziemy władzę, to odzyskamy samolot.

Tak, tak.

To słowa ludzi z twojej ekipy.

.....

A tak swoją drogą.

Zdaje się, że właśnie powiedziałeś zbyt dużo.

Jak już PiSowska zaraza nie miała argumentów, to zawsze wyciąga kartę smoleńską.

Do znudzenia były teksty ....

Jesteśmy coraz bliżej prawdy .... I co?

Teraz mówisz, że prawdopodobnie nigdy się nie dowiemy.

...

A co możesz jeszcze innego powiedzieć?

Nic.

Prawda jest taka, że nie możecie znaleźć dowodów na spisek i jedyne co zostaje to głupota organizatorów.

Wiesz dobrze kogo mam na myśli.

Macie krew na rękach.

Jarosław Kaczyński vel TW Balbina w pierwszej kolejności.

Ty byłeś w sztabie organizującym lot.

Żerujecie na tragedii smoleńskiej, dlatego wszyscy macie krew na rękach.