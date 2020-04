Duda poprze głosowanie korespondencyjne? Zybertowicz: Muszą być spełnione dwa warunki

chi-neng 2 godziny temu Oceniono 59 razy 55

A czy ktoś miał inne oczekiwania, bądź wątpliwości co do tego, że ta żałosna marionetka uczyni cos innego niż mu jego pan i władca nakaże?



Szalony, chory pomysł zwykłego posła, porażonego kaczą pandemią, na wybory prezydenckie w szalejącej na świecie koronnej pandemii:



31/03 – nocny projekt ustawy o powszechnym głosowa-niu korespondencyjnym.

2/04 - nocne ustalenie o zamknięciu wszystkich lokali wyborczych 10 maja

2/04 - dozwolone będzie jedynie głosowanie korespondencyjne.



Terlecki:

• Nie trzeba będzie chodzić do lokalu wyborczego, bo nie będzie lokali wyborczych, tylko głosowanie korespondencyjne.



Sasin:

• Karty do skrzynki pocztowej wyborcy miałby wrzucać listonosz, "tak jak dostarcza się korespondencję", bo operatorem wyborów będzie Poczta Polska.

• Osoby, które będą chciały głosować poza miej-scem zamieszkania, muszą to wcześniej zgłosić.

• Na razie nie wiadomo: dokąd, ani kiedy.

• "Można to zrobić drogą elektroniczną".

• Nie są gotowe rozwiązania dotyczące odbioru pakietów wyborczych.

• Wypracowujemy to rozwiązanie.

• Od wczoraj pracujemy nad tym, jaki model wdrożyć

• "Jest milion problemów, zadanie jest trudne, ale jest absolutnie wykonalne”



Podobno „Kaczyński marzył, żeby zostać zbawcą narodu.”

Nie wiem, kto i kiedy dowiedział się o tym?

A co ważniejsze, od kogo? JK samego, czy kogoś innego…?



Ale jedno wiem na pewno, że JK, od katastrofy smoleńskiej, do której wraz z bratem i ich przydupasami sami doprowadzili, (o czym po raz tysięczny, co najmniej, przypominam….) stał się raczej „mordą zdradziecką i kanalią” własnej Ojczyzny; cytując jego samego.

I to w najgorszym wydaniu.



W moich oczach obecnie, w czasie pandemii, jest nekrofilem, zbrodniarzem, mordercą pseudo-politycznym. Pseudo-politycznym, bowiem on, od samego początku był bossem mafii a nie politykiem.

Polityka stała się jego instrumentem mającym mu pomoc w realizacji zaspokojenia jego osobistych żądz i chuci.

Teraz na trupach ofiar pandemii, podobne jak na trumnach ofiar katastrofy smoleńskiej, ma zamiar osiągnąć i zrealizować swoje ostateczne cele osobiste.



JK wie już dzisiaj, że jeżeli NIE dojdzie do tych wyborów 10 maja, to jego kariera i kariera jego sekto-mafii, jako najwyższe władze Polski i jako polityków, jest skończona.



Gowin ma szanse zmycia z siebie swojej najczarniejszej plamy życia, ale czy to uczyni, dowiemy się najprawdopodobniej dzisiaj.



Osobiście sądzę, że dzisiaj JK zagra Wam Orbanem.