Nowy przekaz dnia polityków Prawa i Sprawiedliwości. "Opozycja chce odwołania wyborów, bo im nie idzie"

Jarosław Sellin był w Radiowej Trójce pytany o apele opozycji, by przełożyć wybory prezydenckie na późniejszy termin. - Opozycji chodzi o reset, nowy start, wystawienie nowych kandydatów, a nie o dobro obywateli - powiedział wiceminister kultury.

Niemal identyczny przekaz miał w RMF FM wicepremier Jacek Sasin. Polityk najpierw przekonywał, że "nie ma możliwości przesunięcia wyborów" oraz, że dotychczasowe obostrzenia wprowadzone na podstawie ustawy o zwalczaniu epidemii są "całkowicie wystarczające". Następnie przeszedł zaś do rzekomych politycznych korzyści, jakie z przełożenia wyborów miałaby czerpać opozycja.

- Czy my mamy odwoływać wybory, bo opozycja chce je bojkotować? To jest absurdalne. Mamy rozmontować demokrację, bo opozycji nie idzie w kampanii? - pytał Sasin i dodał:

Tu chodzi o bezpieczeństwo obywateli. Chyba, że idzie tylko o to, żeby odwołać wybory, bo im w tej kampanii wyborczej nie idzie, bo kandydatka Platformy, bo okazała się rażąco słaba. Jeżeli chodzi im o taki cel polityczny, to niech to powiedzą.

Sasin słyszał, że Gowin chce odejść z rządu

Wicepremier odniósł się też do słów Jarosława Gowina, również wicepremiera, który jest zdania, że wybory mogłyby zostać przełożone na wiosną przyszłego roku. - Jarosław Gowin jest jeszcze w rządzie, natomiast słyszałem, że zapowiadał, że będzie chciał z tego rządu wyjść, jeśli PiS - jako większość parlamentarna - będzie chciało przeprowadzić wybory w terminie konstytucyjnym - powiedział.

Sasin dodał, że doniesienia o chęciach kolegi, by wyjść z rządu, "słyszał gdzieś w mediach". - Zakładam, że Jarosław Gowin jest politykiem niezwykle racjonalnym i wierzę, że dostrzeże, że to co proponujemy jest niezwykle bezpieczne - podsumował.