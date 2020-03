Wiceminister Bortniczuk: Wybory odbędą się 10 maja tylko przy realizacji pozytywnego scenariusza

- Od początku mówiliśmy, szczególnie jako politycy Porozumienia Jarosława Gowina, że na dzisiaj, zgodnie z obowiązującym prawem, procedurami, wybory zostały skutecznie ogłoszone na dzień 10 maja - podkreślił w Porannej rozmowie Gazeta.pl wiceminister Kamil Bortniczuk, poseł Porozumienia. Dodał, że dopóki nie zostanie wprowadzony stan nadzwyczajny, nie ma możliwości przesunięcia tego terminu.

- Należy zrobić wszystko, by wybory zostały zorganizowane w sposób stosunkowo bezpieczny, ale odbędą się one tylko przy realizacji absolutnie pozytywnego scenariusza walki z koronawirusem. Jeżeli zagrożone będzie życie lub zdrowie Polaków, to jesteśmy za tym, by wybory odłożyć - powiedział polityk.