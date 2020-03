"Tarcza antykryzysowa" przyjęta razem z poprawką do Kodeksu wyborczego. Prawnik: Wybory będą nieważne

chi-neng 2 godziny temu Oceniono 34 razy 28

GDZIE SIĘ PODZIAŁY ‘JAJA’ W 40 MILIONOWYM PANSTWIE?!



Już raz pisałam i nadal to podtrzymuję, że katastrofa smoleńska masowo wyprodukowała, i nadal produkuje zdrajców, szpiegów, infiltratorów, zbrodniarzy, trolli, stalkerów, hackerów, morderców własnej Ojczyzny.



Niczym błękitne ośmiornice, żyjące we wzajemnej symbiozie z sobą, w nierozerwalnej symbiozie z TYM, który ich stworzył i jego sojusznikiem; KK, trzymają w swoich mackach, niczym w kleszczach, całą Polską, i zatruwają Ją do cna, śmiertelnie toksycznym jadem.

Jadą na urnach smoleńskich i ofiar pandemii do ostatecznych celów, kosztem zawartości tych urn



To nie są wariaci, tylko autentyczne „mordy zdradzieckie i kanalie”, cytując ich przywódcę.



TO SĄ ZBRODNIARZE WŁASNEJ OJCZYZNY, MORDERCY PRZYSZŁOŚCI WŁASNYCH I CUDZYCH DZIECI, PRZYSZŁYCH POKOLEŃ.



A wszystko TO, co czynią, jest ZAPLANOWANE I REALIZOWANE ŚWIADOMIE PRZEZ JK, z perfidną premedytacją i cynizmem, wyrachowaniem mającym dać im władzę, a raczej, prawidłowo mówiąc, autokratyzm, na wiele, wiele przyszłych kadencji.



Nekrofilia, od katastrofy, do której, nota bene, sami doprowadzili, stała się ich nagminnym instrumentem politycznym.

JK w czasie pogrzebu ofiar katastrofy samolotowej, przeliczał frekwencje uczestników pogrzebu na głosy wyborcze.

Z momentem, gdy JK wystartował do wyborów prezydenckich, tuż, tuż po śmierci własnego brata, powinniście wszyscy wiedzieć, KIM ON jest i dokąd będzie zmierzał.



Instrumenty takie jak: profanacja, projekcja, transformacja, manipulacja, oszustwo, łgarstwo, nepotyzm, korupcja, nekrofilia, stały się ich głównymi i nagminnymi instrumentami politycznymi, mającymi na celu; łamanie opornej opozycji, transformowanie na kaczą niewygodnej Konstytucji, niewygodnych praw i ustaw, TK, Sądownictwo, Trójwładzę, wolne media.

Dyktatura dla JK była, jest i będzie do końca jego życia, ostatecznym celem.

Nawet kosztem uśmiercenia całego narodu.



Bo tu NIE o naród chodzi, tylko o zaspokojenie jego osobistej satysfakcji.



Wasze dzieci, wnuki, przyszłe pokolenia czekają na waszą decyzje!

Na wasz kuraż, prężność działania, nieodwracalne zdecydowanie, wolę i siłę, by nadać Konstytucji ponowne jej pierwotne znaczenie, jako prawej i sprawiedliwej, a nie, obecnej, tej ‘kaczej’.

By przywrócić Trójwładzę, NIE upolitycznione Sądownictwo, PKW i prezydenturę państwa, wolne media.

By odzyskać twarz, godna człowieka, JAKO OBYWATELA/SUWERENA POLSKI, JAKO POLITYKA z prawdziwego zdarzenia.

NIE dającego się kupić, sprzedać, prowadzać w kagańcach i na smyczach, liderowi sekto-mafii piso-kościelnej i ich przydupasom.



Bolesnym jest to, że to WY, jesteście w pułapce przedwyborczej, w czasie pandemii, z której nie macie wg Was, żadnego wyjścia.



Bolesnym jest fakt, że to wy sami, z własnej i nieprzymuszonej woli wybraliście te władze.



Najbardziej jednak bolesnym jest fakt, że nie ma wśród Was, w 40 milionowym państwie, mówiąc wulgarnie, ‘chłopów z ja*ami”!



Tragicznym jest TO, ze 40 milionowe państwo daje się prowadzić na rzeź mafijnym zbrodniarzom, mordercom, którzy dorwali się do władzy na trupach ofiar katastrofy samolotowej, do której sami doprowadzili.



Tragicznym jest TO, ze 40 milionowe państwo daje się prowadzić, choćby, jako zwłoki W URNACH DO URN, jako glos wyborczy na tego, którego pieskim obowiązkiem jest podpisywać ślepo wszystko to, co mu główny sprawca dzisiejszego stanu rzeczy w Polce, żoliborski bandzior, i jego mafia, która uczynił najwyższymi władzami państwa, podsuną do podpisania!



GDZIE PODZIEWAJĄ SIĘ MĘŻOWIE, OJCOWIE, BRACIA, ZONY, MATKI SIOSTRY, KTÓRYCH BYŁOBY STAĆ NA STAWIENIE OPORU GANGSTEROM, ZBRODNIARZOM, WYMUSZAJĄCYM STAWIENIE SIĘ DO WYBORCZYCH URN.