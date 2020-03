Wybory prezydenckie. 19 kandydatów zgłoszonych do PKW. Teraz sprawdzanie list z podpisami

Do godz. 24 w czwartek 26 marca trwało zgłaszanie do Państwowej Komisji Wyborczej kandydatów na prezydenta w wyborach prezydenckich 2020. Po tym terminie już nikt nowy nie może wejść do gry, a kandydatów jest na razie 19.

Wybory prezydenckie 2020. 19 kandydatów, czekamy na oficjalne rejestracje

Jednocześnie warto zaznaczyć, że jak dotąd jedynym kandydatem na wybory prezydenckie 2020, który został zarejestrowany, jest lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Reszta czeka na oficjalne zatwierdzenie list z co najmniej 100 tys. podpisów.

Na ten moment lista kandydatów przedstawia się następująco (według kolejności zgłoszeń):

Władysław Kosiniak-Kamysz

Szymon Hołownia

Małgorzata Kidawa-Błońska

Robert Biedroń

Krzysztof Bosak

Andrzej Duda

Piotr Bakun

Sławomir Grzywa

Leszek Samborski

Grzegorz Sowa

Jan Potocki

Kajetan Pyrzyński

Stanisław Żółtek

Marek Jakubiak

Romuald Starosielec

Mirosław Piotrowski

Waldemar Witkowski

Andrzej Voigt

Paweł Tanajno

Pod kandydaturą prezydenta Andrzeja Dudy złożyła podpisy największa liczba osób spośród wszystkich kandydatów - niecałe 2 mln 200 tysięcy. Pod kandydaturą Małgorzaty Kidawy-Błońskiej (KO) podpisało się ponad 500 tys. osób.

Wymaganą liczbę podpisów - o czym już informowano - złożyły w PKW także komitety Roberta Biedronia (Lewica), Krzysztofa Bosaka (Konfederacja) i Szymona Hołowni. W najbliższych dniach Państwowa Komisja Wyborcza będzie informowała o zarejestrowaniu kolejnych kandydatów. Pod warunkiem, że spełnią wymóg 100 tys. podpisów, a PKW nie będzie miała zastrzeżeń co do autentyczności list poparcia.

Cuda z podpisami dla kandydatów

Na ostatniej prostej przed 26 marca nagle okazało się, że Mirosław Piotrowski (były europoseł PiS, związany z Radiem Maryja) i Marek Jakubiak (w przeszłości poseł Kukiz'15) także wystartują. Nieoczekiwanie zebrali ponad 100 tys. głosów. Dlaczego nieoczekiwanie? Jakubiak w 2019 roku w wyborach parlamentarnych zebrał ledwo 3,5 tys. głosów, a Piotrowskiemu nie udało się nawet zarejestrować kandydatury w wyborach do Senatu (potrzeba zaledwie dwóch tysięcy podpisów).

W czwartek Wirtualna Polska opisała, że działacze PiS dostali instrukcje, jak "wspomóc" jednego z kandydatów - miał nim być Marek Jakubiak. Portal zacytował SMS-a, którego otrzymać mieli działacze Prawa i Sprawiedliwości:

Koleżanki i koledzy. Pilne. W związku z zagrożeniem wycofania wszystkich opozycyjnych kontrkandydatów z wyborów musimy wspomóc w rejestracji z jednego z kandydatów. Wzór listy poparcia na mailu. Proszę o przygotowanie minimum 20 podpisów poparcia dla każdego z powiatu.

Pierwsza tura wyborów prezydenckich odbędzie się 10 maja. Jeśli żaden z kandydatów nie uzyska ponad połowy ważnie oddanych głosów, to konieczna będzie druga tura, którą zaplanowano na 24 maja.