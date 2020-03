Posłowie dostali maseczki i rękawiczki. Nie wszyscy jednak odpowiednio z nich korzystali

Po długich obradach Sejm przyjął zmiany w regulaminie. Głosowało 368 posłów, 250 było za, przeciw było 104, 14 wstrzymało się od głosu. Zmiany wprowadzają możliwość zdalnych obrad w związku z koronawirusem.

Część posłów była obecna na sali plenarnej, pozostałych natomiast - ze względów bezpieczeństwa - rozlokowano w innych pomieszczeniach Sejmu. Przed rozpoczęciem obrad parlamentarzyści otrzymali pakiet środków ochronnych, w tym maseczek i rękawiczek. Niektórzy przynieśli je zresztą ze sobą.

Zobacz wideo Lekarz radzi jak samemu zrobić maseczkę ochronną [Źródło: Dzień dobry TVN/x-news]

Światowa Organizacja Zdrowia zaleca noszenie maseczek, gdy jesteśmy chorzy lub przebywamy w pobliżu osoby zakażonej koronawirusem. Coraz więcej ekspertów zaleca jednak noszenie maseczek w miejscach publicznych na co dzień. Nie zmienia to jednak faktu, że skuteczność środków ochrony osobistej zależy w dużej mierze od tego, czy dobrze ich używamy. Instrukcje bezpiecznego korzystania z maseczek można znaleźć na stronach WHO. Dzisiejsze posiedzenie Sejmu pokazało, że część posłów mogła o tym nie słyszeć.

Jeśli już zdecydujemy się na skorzystanie z maseczki, powinniśmy zdezynfekować dłonie, a później unikać dotykania jej. Do tych zaleceń nie zastosowali się wicemarszałek Sejmu Małgorzata Gosiewska oraz Marek Suski.

Marek Suski Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

Niektórzy posłowie - w tym Tadeusz Cymański - postanowili założyć maseczkę... na czoło. Instrukcja WHO wskazuje jednoznacznie, że osłony twarzy nie powinno się jej dotykać w trakcie noszenia oraz zdejmowania. Do zdejmowania maseczki służy bowiem umieszczone w jej tylnej części wiązanie.

Posiedzenie Sejmu, 26 marca Screen, TVP Parlament

"Tak też NIE UŻYWA SIĘ maseczki, panie pośle @CymanskiTadeusz. Ważne, że maseczka ma filtr, lepiej chroni przed koronawirusem ..." - napisał na Twitterze Patryk Michalski, reporter RMF FM.

Poseł KO Rafał Grupiński zaopatrzył się z kolei w rękawiczki, ale za to zapomniał, że w obecnej sytuacji powinno się unikać dotykania okolic twarzy.

Posiedzenie Sejmu, 26 marca Screen, youtube.com / Sejm RP

Część posłów w ogóle nie skorzystała ze środków ochrony osobistej. Byli wśród nich: marszałkini Sejmu Małgorzata Witek, premier Mateusz Morawiecki, prezes PiS Jaros豉w Kaczyński, minister zdrowia Łukasz Szumowski czy wicemarszałek Sejmu Stanisław Terlecki.

Posiedzenie Sejmu, 26 marca Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

Posiedzenie Sejmu, 26 marca Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta