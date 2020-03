Adam Bodnar apeluje do PKW: Wybory nie powinny się odbyć w takich warunkach

chi-neng 3 godziny temu Oceniono 15 razy 7

Zadne i niczyje apele NIE pomoga, bo to Kaczynski decyduje o wyborach.

Czy jeszcze do Was do NIE dotarlo?

Nie mniej, ja wierza w to, ZE TO CORO-VIRUS ROZSTRZYGNIE I ZALATWI KACZYNSKIEGO I JEGO CALA SEKTO-MAFIE, W ODPOWIEDNIM MOMENCIE.