W urodzinach Radia Maryja brała udział policja i orkiestra marynarki wojennej. Ministrowie tłumaczą

magda_breslau 6 godzin temu Oceniono 82 razy 72

Ktorys z Kaczynskich nazwal Rydzyka ruskà agenturà, a ruska agentura oskarzała Lecha Kaczynskiego o "wyslugiwanie sie lobby zydowskiemu" a Marie Kaczynska nazwala "czarownica", zaproponowala "eutanazje", i poprosila, by "szamba nie nazywac perfumerià"...



Ale rozstapily sie czarne chmury, zaplonela nadzieja wladzy dla mniejszego brata i politycznie motywowanych łapowek dla tego, co udaje brata, i wyciagneli do siebie swe wypieszczone dlonie, i jeden ucalowal drugiego w policzek, a drugi wreczyl pierwszemu srebrniki.