W moim przekonaniu powinien przynajmniej wziąć dłuższy urlop i powierzyć komuś kierowanie Najwyższą Izbą Kontroli, do wyjaśnienia sprawy.

- stwierdził Jarosław Kaczyński w RMF FM.

Prezes Prawa i Sprawiedliwości przypomniał, że szef Najwyższej Izby Kontroli uznaje się za ofiarę nieporozumień albo jakichś celowych działań skierowanych przeciwko niemu. Uważa, że nie zrobił niczego, co by było podstawą do zakwestionowania jego wyboru i funkcjonowania na stanowisku, na które został powołany.

Bez opozycji ani rusz

Kaczyński dodał też, że bez pomocy opozycji partia rządząca nie poradzi sobie z usunięciem Banasia. Porównał jego sprawę do przypadku senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego, który również pełnił funkcję szefa NIK w latach 2013-2019.

Proszę pamiętać, że pan obecny senator Kwiatkowski był przez lata szefem Najwyższej Izby Kontroli, mając już akt oskarżenia i rozprawę. Ale nie można było nic w tej sprawie zrobić, chociaż większość rządowa była przecież z innego obozu niż on, nikt nie miał tutaj specjalnej ochoty go bronić, ale po prostu uznawaliśmy obowiązywanie konstytucji. I tu jest sytuacja podobna. No chyba, żeby opozycja chciała pomóc.

- zaznaczył prezes PiS.