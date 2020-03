Dekomunizacja Powązek Wojskowych? "Powinniśmy wrócić do sytuacji z okresu międzywojennego"

bartosz.lonol 5 godzin temu Oceniono 39 razy 37

Typowa PiS-owska (choć nie tylko) schizofrenia..

Gotowi są przenosić miejsca spoczynku komunistycznych aparatczyków. Co to teraz zmieni? To są również świadectwa historii, nawet jeśli bardzo trudnej.



Ale nie stać ich było na przeszukanie mieszkań i daczy komunistycznych pułkowników po ujawnieniu teczki Bolka. Pewnie ze strachu o własne szeregi.

Nie stać ich było na dekomunizację poprzez wyłączenie aparatczyków PZPR z prawa do sprawowania funkcji publicznych, w tym obejmowania stanowisk dyrektorskich w spółkach Skarbu Pańśtwa. Kiedyś to mogło uwolnić nas od garbu czerwonych powiązań.



Bicie piany, szczególnie przed wyborami.