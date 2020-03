"Fakt" policzył, ile zarabia tymczasowy szef TVP Maciej Łopiński. "Więcej niż prezydent"

Maciej Łopiński zajął na jakiś czas miejsce Jacka Kurskiego, który ponad tydzień temu został odwołany ze stanowiska prezesa telewizji publicznej przez Radę Mediów Narodowych. "Fakt" ustalił, że szefując TVP, Łopiński będzie zarabiał ok. 20 tys. zł. brutto miesięcznie. To jednak nie jedyna praca tymczasowego prezesa telewizji publicznej.

Maciej Łopiński pracuje dla PZU i PKN Orlen. Pobiera też emeryturę

Maciej Łopiński jest także przewodniczącym rady nadzorczej w PZU. W ubiegłym roku zarobił w tej spółce 184 tys. zł brutto, czyli średnio 15,3 tys. zł miesięcznie. Jeśli w dalszym ciągu będzie łączył pracę w TVP i PZU, będzie zarabiać co miesiąc ok. 35 tys. zł brutto. To więcej niż zarabia prezydent Polski, którego miesięczna pensja to ok. 20 tys. zł brutto. To jednak nie wszystko. "Fakt" informuje, że tymczasowy szef telewizji publicznej pobiera także emeryturę w wysokości ok. 6 tys. zł brutto.

Łopiński jest także doradcą zarządu w PKN Orlen. W tej spółce przebywa jednak na urlopie bezpłatnym. Jeżeli by tak nie było, każdego miesiąca na jego konto spływałoby kolejne 20 tys. zł.