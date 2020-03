Piotr Kuczyński wycofuje się z prac zespołu doradców Szymona Hołowni. "Powody osobiste"

janja11 3 godziny temu Oceniono 22 razy 8

Po zorganizowanej przez Ekipę Szymona akcji pomocowej dla starszych ludzi, widać, że Hołownia to nie jest jeden z przyklejonych do stołka partyjnych towarzyszy, tylko facet, któremu chce się i potrafi coś konkretnego zrobić.

Duda się w tym czasie lansuje. Efekt to jest masa zmarnowanych testów na koronawirusa, bo się NALEŻY!!!

Pozostali kandydaci pochowali się na czas epidemii, co pięknie pokazuje, jak jaki mają pomysł na problemy.