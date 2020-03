89 proc. Polaków popiera obecność w Unii Europejskiej. Wyniki badania CBOS

polak_k.prawy 4 godziny temu Oceniono 18 razy 12

Co za naród! Duda jeździ po całej Polsce - odwiedził już wszystkie powiaty - i mówi o Unii jako "o jakiejś wyimaginowanej wspólnocie, z której dla nas niewiele wynika.". Albo: "Wspólnota jest nam potrzebna, tutaj w Polsce. Nasza. Własna. Skupiona na naszych sprawach, bo one są dla nas sprawami najważniejszymi. Kiedy nasze sprawy zostaną rozwiązane, będziemy się zajmowali sprawami europejskimi. A na razie niech nas zostawią w spokoju i pozwolą nam naprawić Polskę, bo to jest najważniejsze". A ci nic: przyjdą, posłuchają i dalej swoje - 89% popiera Unię. Kurski się załamie, paskowe i ich szefowa Holecka razem z całym TVP Info oszaleją: tyle pracy, codziennego młotkowania jaka ta Unia wstrętna na nic - wszystko spłynęło po suwerenie jak woda po kaczce. Jak można uwielbiać, kochać Dudę i PiS, także Kościół Katolicki Jędraszewskiego i Rydzyka i jednocześnie popierać liberalną, równościową, genderową, itd. Unię Europejską?