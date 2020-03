"Z uwagi na stan zdrowia". Turczynowicz-Kieryłło rezygnuje z funkcji szefowej kampanii prezydenta

Jolanta Turczynowicz-Kieryłło o swojej rezygnacji poinformowała na Twitterze w sobotni poranek. Wpis zaczęła od pierwszych słów i po części tytułu piosenki charytatywnej zespołu USA for Africa z 1985 roku: "We are the world...".

Moi Drodzy, z uwagi na stan zdrowia nie będę pełnić już funkcji szefowej kampanii prezydenta Andrzeja Dudy. Dziękuję Wam za wszystkie wspólne chwile na kampanijnej drodze. Myślę teraz o tym, byśmy zwyciężyli jako naród

- napisała adwokatka. W rozmowie z IAR rzecznik sztabu wyborczego prezydenta Adam Bielan podziękował mecenas Turczynowicz-Kieryłło za pracę. Poinformował, że rezygnacja nie ma związku z epidemią.

Wybory prezydenckie 2020. Media o Turczynowicz-Kieryłło

Gdy tylko Turczynowicz-Kieryłło została ogłoszona szefową kampanii urzędującego prezydenta, media przyjrzały się jej dotychczasowej działalności, zwłaszcza że jeszcze w wyborach parlamentarnych w 2019 roku kandydowała z poparciem Porozumienia (koalicjant PiS w Zjednoczonej Prawicy) do Senatu, ostatecznie nie uzyskując mandatu.

"Gazeta Wyborcza" opisała, że w 2018 roku, w trakcie wyborów samorządowych Jolanta Turczynowicz-Kieryłło miała ugryźć mieszkańca Milanówka. Z kolei adwokatka opisywała, że padła ofiarą napaści i w ten sposób broniła siebie i syna. Natomiast ugryziony mężczyzna utrzymywał, że gdy doszło do całego zajścia, przyłapał Turczynowicz-Kieryłło na roznoszeniu ulotek w trakcie ciszy wyborczej.

Później "Wyborcza" odnalazła też osoby, które pamiętają spotkania z Turczynowicz-Kieryłło i jej mężem. Parze daleko miało być do popierania Zjednoczonej Prawicy czy PiS. Z relacji tych osób wynikało, że para miała np. stworzyć "Balladę Milanowską", w której padało:

Do pieca wsadzić Kaczora, w ten sposób naród by się obudził, a Kaczor przestał ogłupiać ludzi.

Turczynowicz-Kieryłło jeszcze 10 marca odnosiła się do tych rewelacji na Twitterze, pisząc:

Oświadczam dobitnie, że w pełni popieram program Zjednoczonej Prawicy. Nie mam żadnych wątpliwości, że dokonałam właściwego wyboru. I będę się starać z tym większą siłą, im większy będzie atak, byśmy odnieśli zwycięstwo.