Notatka ws. spaceru Turczynowicz-Kieryłło. Miała badać, czy ulotki nie są "wyciągane z ogrodzeń"

Synku, obudź się!

- Aleee, coo, mama, ja chcę spać!

- Idziemy wyprowadzić Donalda na spacer.

- Ale teraz, mama?! Jest noc , zimno i deszcz pada... Sama idź, zawsze sama wyprowadzasz.

- Tak, ale akurat jest taka sprawa, że trzeba rozwiesić plakaty na wybory i mi pomożesz .

- Ale w nocy, mama?!

-Tak, synku! Nie dyskutuj! Wychodzimy!!

Minęły trzy zdrowaśki.

- O, tu przyczep jeden, pod rozkładem jazdy.

- Mama, a czemu tu pisze, że ten pan to złodziej i lewacka ku.....Mama, tu brzydkie wyrazy są!

- Mówi się "jest napisane"! Bo ten facet taki jest, on jest z PO, a oni tam wszyscy tacy są. Uczy was nasz ksiądz patriotyzmu, prawda? Trzeba zwalczać wrogów Polski, lewactwo. Dobra, nie gadaj, przyklejaj.

- Mama, ale czemu wszystko ja, a ty tylko stoisz i nic nie robisz?

- Hmm, bo widzisz, synku, jak jakiś ubek nas zauważy i podkabluje, to tobie nic nie zrobią, boś dziecko, a mi by dokuczali.

Donald szczeka

- Mama, jakiś pan tu idzie do nas!

- O, ku..., chowaj plakaty!

Ciąg dalszy znamy.

Tak było, nie zmyślam