Uczestnicy wtorkowych (20 lutego) protestów rolników na granicy z Ukrainą zatrzymali w Medyce transport kolejowy, a następnie wysypali z ukraińskich wagonów zboże. Niedługo później zachowanie protestujących rolników stanowczo potępił Wasyl Zwarycz, ambasador Ukrainy w Polsce. Zdarzenie opisujemy szczegółowo w artykule "Protest rolników na granicy. Podjęli zdecydowane kroki. Interweniuje policja".

Ambasador Ukrainy potępia zachowanie protestujących rolników. "Wstyd i hańba, panowie!"

"Zdecydowanie potępiamy wysypanie ukraińskiego zboża przez protestujących w Medyce. Policja powinna stanowczo reagować i ukarać tych, którzy łamią prawo. To także brak szacunku do pracy ukraińskich rolników w warunkach rosyjskiej agresji, do siebie i innego człowieka. Wstyd i hańba, panowie!" - napisał ambasador Zwarycz na portalu X.

Do trwających protestów negatywnie odniosło się również ukraińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. "Blokada granicy polsko-ukraińskiej nie ma usprawiedliwienia bez względu na to, jakie slogany jej towarzyszą. Działania polskich protestujących i niektórych radykalnych polskich polityków podważają gospodarkę Ukrainy i jej odporność na rosyjską agresję" - napisał rzecznik resortu Ołeh Nikołenko na Facebooku.

"Agresywną postawę protestujących wobec Ukraińców i przekraczających granicę ukraińskich towarów uważamy za niedopuszczalną. Antyukraińskie hasła padające na granicy potwierdzają polityczny charakter akcji. Jej celem jest pogorszenie stosunków dwustronnych" - ocenił w dalszej części wpisu.

Trwa ogólnopolski protest rolników. Manifestacje zaplanowano w ponad 200 miejscach

Nagrania ze zdarzenia z przejścia granicznego w Medyce szybko obiegły media społecznościowe. W publikowanych na platformie X wideo widzimy uczestników protestu z polskimi flagami, śpiewających hymn państwowy, a także zboże wysypywane z wagonów. Na miejscu obecna była również policja. Jak wynika z relacji służb, uczestnicy protestu nie stosowali się do zaleceń funkcjonariuszy.

Trwająca blokada przejścia granicznego jest częścią ogólnopolskich protestów rolników i myśliwych. Ich uczestnicy są oponentami liberalizacji handlu z Ukrainą. Podobnie jak rolnicy strajkujący w innych państwach Europy sprzeciwiają się również unijnej polityce środowiskowej, tak zwanemu "Zielonemu Ładowi". We wtorek manifestacje rolników zapowiedziane zostały w ponad 200 lokalizacjach. Mapę protestów przedstawiliśmy w artykule "Protesty rolników w całym kraju. Nawet 200 manifestacji [MAPA]".