Sondaż zrealizowany został przez Instytut Badań Pollster na zlecenie "Super Expressu". Podczas badania przeprowadzonego 11 lutego próbie 1060 dorosłych Polaków zadano pytanie: "Czy obawiasz się, że może dojść do wojny Rosji z NATO?".

Polacy boją się ataku Rosji? Ponad połowa ankietowanych obawia się zagrożenia

Według wyników sondażu aż 56 procent ankietowanych przyznało, że obawia się wojny Rosji z NATO. Obaw takich nie wyraziło z kolei 32 procent badanych. 12 procent respondentów stwierdziło, że nie ma w tej sprawie zdania. O wynikach sondażu rozmawiał z "Super Expressem" generał Leon Komornicki. Zdaniem wojskowego nastroje Polaków zależą w głównej mierze od miejsca ich stałego pobytu. - To się rozkłada różnie w regionach. Obawy są dużo większe na wschodzie, blisko granicy z Białorusią i Ukrainą. Przecież to tam wlatują rakiety do naszej przestrzeni powietrznej. Te nastroje z pewnością się udzielają - stwierdził Komornicki. Generał zastanawiał się także, czy obawy Polaków "idą w parze z gotowością do obrony ojczyzny i do poświęceń".

Eksperci mówią o realnym zagrożeniu ze strony Rosji

Zwiększone obawy obywateli mogą mieć związek z ostatnimi wypowiedziami polityków oraz ekspertów, którzy coraz częściej w przestrzeni publicznej otwarcie mówią o kolejnej wojnie. - Naszą rolą nie jest straszyć. Kiedy ja to mówię, to nie po to, żeby wystraszyć kogoś, kto teraz pije kawę, żeby mu powiedzieć, by sobie, jeśli ma na to środki, kupił mieszkanie w Hiszpanii czy Portugalii. Tu chodzi o mobilizowanie - stwierdził w rozmowie z TOK FM profesor Paweł Kowal.

O konieczności przygotowania oraz mobilizacji obywateli i wojska mówił także minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Niepokojące słowa padły również z ust szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. - Mamy trzy lata na przygotowanie się na konfrontację z Rosją. Podtrzymuję tę diagnozę - stwierdził w Polsat News Jacek Siewiera.