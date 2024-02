Od przeszło tygodnia trwa ogólnopolski 30-dniowy strajk rolników, którzy protestują między innymi przeciwko wprowadzeniu Zielonego Ładu oraz bezcłowemu napływowi towarów rolno-spożywczych z Ukrainy. Kolejne masowe blokady zostały zaplanowane na 20 lutego. W ramach protestu blokowane będą nie tylko lokalne drogi w kilkuset miejscach w Polsce oraz przejścia graniczne z Ukrainą. Zablokowane zostaną także węzły komunikacyjne i drogi dojazdowe do przeładunkowych stacji kolejowych oraz portów morskich.

Lider "Podkarpackiej oszukanej wsi": Chcemy przedłużyć protest rolników do kwietnia

Lider "Podkarpackiej oszukanej wsi" Roman Kondrów w rozmowie z RMF FM podkreślił, że 20 lutego ruch na drogach będzie wstrzymany na 12 godzin. - Rolnik jest uparty i nie ustąpi. Zalewa nas zboże z Ukrainy. Tam się mówi, że my jesteśmy przeciwko Ukrainie. To my rolnicy z całej Polski pierwsi wysunęliśmy przyjazną dłoń i przyjęliśmy naszych braci z Ukrainy. A w tym momencie jesteśmy przez nich krzywdzeni. Różne mafie sprowadzają to zboże do Polski. Inaczej nie można tego określić - powiedział Kondrów i dodał, że sam jest w Medyce, gdzie widzi, jak zboże jest przeładowywane.

- Tamten rząd sobie blefował. My jako rolnicy głosowaliśmy na pana Tuska. Oczekiwaliśmy od niego współpracy merytorycznej. Nie tylko obiecanek - podkreślił i zaapelował do premiera, by ten przyjechał na granicę. - Panie premierze, proszę przyjechać i nam pomóc tutaj. Nie jeździć dyplomatycznie tylko na Ukrainę, ale przyjechać na przejście w Medyce i zobaczyć jak ta sytuacja jest trudna - mówił.

Kondrów zapowiedział, że protest rolników na granicy może zostać przedłużony o kolejny miesiąc - do kwietnia. - Zaostrzamy protest. Ja dzisiaj idę składać (wniosek - red.) na następny miesiąc o przedłużenie (protestu - red.), będzie to trwało do kwietnia. Będziemy robić to rotacyjnie.(...) Rolnicy będą częściowo pracować w polu, część będzie stała na granicy - tłumaczył lider "Podkarpackiej oszukanej wsi". - Jak chcą mieć konflikt z naszymi rolnikami, nasze państwo i Bruksela, to będą ten konflikt mieli - skwitował.

Roman Kondrów: Brukseli zależy na eskalacji

Gość RMF FM podkreślił, że w całej tej sytuacji ma żal przede wszystkim do ukraińskich oligarchów. - Nie do zwykłych Ukraińców. Otworzyliśmy korytarz solidarnościowy i wszystkie rynki zbytu zostały przejęte przez Ukrainę. My dziś nie mamy gdzie sprzedać zboża, a to ukraińskie, które do nas płynie, jest zbożem technicznym, które jest szkodliwe - wyjaśnił Kondrów.

W odniesieniu do działań Unii Europejskich stwierdził, że postawa Brukseli w sprawie rolników jest bierna, ponieważ politycy "nic z tym nie robią". - Widocznie zależy im na eskalacji. Gdyby im zależało, to przyjechałaby tu jakaś komisja i wysłuchała rolników. Moim zdaniem taka komisja powinna być w Brukseli powołana, powinien ktoś przyjechać tu na granicę i porozmawiać z nami. Na pewno wtedy te emocje zostałyby rozładowane i te kolejki na granicy także - stwierdził Roman Kondrów.

Przeciwko czemu protestują rolnicy?

Polscy rolnicy protestują przede wszystkim przeciwko niekontrolowanemu napływowi towarów z Ukrainy. Sprzeciwiają się także polityce klimatycznej forsowanej przez Komisję Europejską. Chodzi o Zielony Ład, czyli pakiet inicjatyw politycznych, który ma doprowadzić do osiągnięcia przez Unię Europejską neutralności klimatycznej do 2050 roku. Wśród projektów w ramach Zielonego Ładu znalazło się między innymi ograniczenie używania pestycydów oraz nawozów w rolnictwie, a także poprawa jakości żywności w ramach realizowania strategii "od pola do stołu". Więcej na ten temat przeczytasz w artykule: Czym jest Zielony Ład i dlaczego bardzo przeszkadza rolnikom? Ekspertka stawia sprawę jasno.